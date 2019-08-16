Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Dedeman Yeni dünya halil ibrahim gür
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme
Mobilyacılar isyanda
Mobilyacılar isyanda
Apple 20 bin istihdam yaratacak
Apple'dan istihdam atağı
Sanayi üretimi açıklandı!
Sanayi üretimi açıklandı!
Fenerbahçe 5 yılda 1 milyar TL zarar etti
5 yılda 1 milyar zarar

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.Asya tarafında, Çin'in ABD'nin tarife adımlarına karşılık vereceğine ilişkin haberlerin ardından ABD Başkanı...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya tarafında, Çin'in ABD'nin tarife adımlarına karşılık vereceğine ilişkin haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini yumuşatması ve e-ticaret devi Alibaba Grubu'nun finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesi piyasalara pozitif yansıdı.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,85 artışla son 11 günün en yüksek seviyesi olan 2.832,66 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en düşük 20.300,35 puanı ve en yüksek 20.418,80 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,06'lık primle 20.418,81 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,07 değer kazanarak 106,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 artışla 37.393,75 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,71 yükselişle 25.676,08 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 düşüşle 1.927,17 puanda seyrediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5