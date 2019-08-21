Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji food istanbul dünya izmir
Bolu'da “mor patates“ hasadı
“Mor patates“ toplandı
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
Tarihi sipariş rekoru
Şahmuratlı üzümü yeniden canlanıyor
Şahmuratlı'yı canlandırıyor
Memur-Sen’den eylem kararı
Erken paydos!

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söylemesinin ardından...

Asya borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söylemesinin ardından ticaret savaşına ilişkin endişeler artarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifası da Avrupa kaynaklı siyasi riskleri yeniden gündemin odağına taşıdı.

Bu gelişmelerle Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı ve düşük işlem hacimli bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.782-2.799 puan dar bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,06 düşüş kaydederek 2.878,39 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 20.500 puanın altına inerken, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 0,28 düşüşle 20.618,57 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 106,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 kayıpla 37.188,26 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 gerilemeyle 26.223,41 puanda seyrederken, pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 yükselişle 1.964,65 puanda bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5