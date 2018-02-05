"Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi" tanıtım toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, "21'inci yüzyılın bir 'Pasifik Yüzyılı' olması öngörülüyor. Akdeniz eski dünyanın okyanusuydu, Atlantik bugünün okyanusu, Pasifik ise geleceğin okyanusu olacak gibi görünüyor." dedi.

Kasım ayında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısı, TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkanı Jemal Inaishvili ile Planlama Komitesi üyelerinin katılımıyla TOBB'un İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirildi.

Rifat Hisarcıklıoğlu açılıştaki konuşmasında, Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'nin Kasım ayında İstanbul'da yapılacağını, bugünkü toplantı kapsamında da zirve hazırlıklarının konuşulacağını bildirdi.

Asya Pasifik Bölgesi'nin, dünya nüfusunun yüzde 40'ını, dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü kapsadığını, CACCI'nin ise bölgenin en büyük iş dünyası örgütü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"CACCI, 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil ediyor. Türkiye olarak, Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki iş adamlarıyla, güçlü bir ekonomik entegrasyon istiyoruz. Küresel ekonomi için, Asya-Pasifik Bölgesi'nin büyüyen önemini dikkate alıyor, bundan herkesin kazanacağı sinerji yaratmak için çalışıyoruz. Bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, olması gereken düzeyde değil. Asya-Pasifik bölgesinin ihracatımız içinde payı sadece yüzde 7, ithalatımız içindeki payıysa yüzde 24.

Yatırımlarda da benzer bir tablo söz konusu. 2000-2017 döneminde, yani son 17 yılda Türkiye'ye, 150 milyar dolar uluslararası yatırım geldi. Asya-Pasifik ülkelerinin buradaki payı sadece yüzde 5, yani 8 milyar dolar. TOBB olarak, CACCI üyelerini, stratejik ortak kabul ediyoruz. Bizim vizyonumuz, Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki iş dünyasıyla, Türk iş alemi arasında, güçlü ve kalıcı ekonomik entegrasyon sağlamaktır."





- "Pasifik yüzyılına girmiş bulunuyoruz"





Türkiye'nin, 2017'de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, CACCI Konferansı'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasının, Asya-Pasifik Bölgesi ülkelerinin iş dünyası çatı örgütleri ve şirketlerinin, Türkiye'de bir araya gelmesini sağlayacağını dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zirveye yapılacak ev sahipliğinin, Türkiye'nin ASEAN'daki görünürlüğü artıracağına ve Doğu Asya ülkelerine yakınlaşmaya yardımcı olacağına işaret etti.

CACCI'nin 25'inci zirvesinin de 2011'de TOBB ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi:

"25'inci zirveye 22 ülkeden 400'ü aşkın iş adamı ve iş örgütü katılmıştı. Bu sene İstanbul’da daha büyük bir katılım hedefliyoruz. 21'inci yüzyılın bir 'Pasifik Yüzyılı' olması öngörülüyor. Akdeniz eski dünyanın okyanusuydu, Atlantik bugünün okyanusu, Pasifik ise geleceğin okyanusu olacak gibi görünüyor. İktisadi gelişmeler, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Uzak Asya'ya kaydığını gösteriyor. Yani pasifik yüzyılına girmiş bulunuyoruz.

Bir tarafta Japonya ve Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri var. Diğer tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği bir bölge burası. 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel pazar burada. CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon dolar civarında mal ve hizmet ithalatı gerçekleştiriyor. Öte yandan ekonomik büyümeleri de dünya ortalamasının üzerinde. Son 5 sene de bu bölgenin büyüme hızı yüzde 6’larda. 2018 ve 2019 büyüme beklentisiyse yüzde 6,5. Dolayısıyla Asya Pasifik bölgesi, dünya ekonomisinin gidişatını belirleyici bir güce sahip."

Dünya dengelerinin değiştiği bu dönemde, Asya Pasifik Ekonomi Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasının büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, 850 milyar dolarlık milli geliri, 160 milyar dolar mal ihracatı, 43 milyar dolar hizmet ihracatı yapan Türkiye'nin İtalya ile Çin arasında en büyük sanayi üretim kapasitesini kurduğunu, 2020'de 1,1 trilyon dolarlık milli geliri hedeflediğini anlattı.

"Dünyanın 17'inci, Avrupa'nın 6'ıncı büyük ekonomisi olmuş, Avrupa Birliği'nin 6'ıncı büyük tedarikçisi haline gelmiş bir ülke Türkiye. Türkiye'nin bu büyük potansiyelini, Asya-Pasifik iş dünyasına göstermek istiyoruz." diyen Hisarcıklıoğlu, bölge ülkeleri ile ticareti ve yatırımları artırmayı, yeni iş birliği ve ortaklıklar kurmayı hedeflediklerini söyledi.





- "TOBB en güçlü, en faal üyelerimizden biri"





CACCI Başkanı Jemal Inaishvili, CACCI'nin Mayıs 1966 yılında kurulduğunu anımsatarak, Asya Bölgesi'ndeki bölgesel iş birliğini ileriye taşımak adına iş dünyasına rehberlik etmek amacıyla kurulduğunu, 28 ülkenin temsil edildiğini söyledi.



Inaishvili, TOBB'un en güçlü ve en faal üyelerinden biri olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Neredeyse dünyanın en büyük kesimini temsil etmekteyiz. Bu yıl Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ni bir kez daha İstanbul'da düzenliyoruz. CACCI toplantısı, bilgi ve fikir alışverişi açısından çok etkili bir araç olarak görülmekte. Asya ekonomik krizi, ticaret serbestisi, iklim değişikliği gibi konular masaya yatırılmakta. 32'inci CACCI Konferansı ikinci kez İstanbul'da bu yıl düzenleniyor olacak."