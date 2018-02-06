ŞANLIURFA (AA) - Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen "Asya Pasifik Müşavirleri Buluşması"nda aralarında Japonya ve Azerbeycan'ın da bulunduğu 30 ülkenin ticari müşavirleri karşılıklı yatırım potansiyellerini değerlendirdi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantının MÜSİAD tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bostan, "Karşılıklı iş birliklerinin bereketine inanıyoruz, Bu vesileyle sizlerle birlikte iş insanlarımızı iş yapmaya, birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Buluşmanın Şanlıurfa'ya, bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını ümit ediyorum." dedi.

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin de Güney Asya’nın 1990'lardan itibaren yükselen ekonomileriyle dünya ekonomi politiğinde yeni bir ekonomik güç merkezi haline gelmeye başladığını söyledi.

- Asya'ya ithalat da ihracat da arttı

Asya'nın ekonomik anlamda dünyanın geleceğinde önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Güvercin, şöyle konuştu:

"Asya'da Çin, Hindistan, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayvan ve Tayland gibi ülkeler yükselen ekonomileriyle dünyanın çekim merkezi olmaya başlamıştır. Türkiye açısından Asya’nın önemi başta ekonomik ve ticari nedenler olmak üzere İslam ve Türk dünyasının tamamına yakınını barındırmasıyla da özel bir yere sahiptir. Bugün dünya çok kutupluluğa ve çok boyutlu doğru politikaya doğru yönelmektedir. Bu yeni konjonktür, Türkiye'ye önceki dönemlerden çok daha rahat çok boyutlu dış politika izleme imkanı sunmaktadır. Türkiye'nin Asya ülkelerine 2017 yılındaki toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 46,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde bu ülkelerden toplam ithalatı ise yüzde 13,1’lik artışla 76,9 milyar dolara yükseldi. Asya ülkeleri ve Türkiye’nin mevcut ikili ticaret hacimleri ve karşılıklı yatırım potansiyelinin hala çok altında. Bu bağlamda Türkiye ve Asya ülkeleri karşılıklı iş fırsatlarını iyi değerlendirmeli, iş geliştirmeye yönelik organizasyonları maksimize ederek pozitif ayrışmayı başarmalıdır."

- Gelecek 50 yıl hesaplanmalı

Organizasyona ev sahipliği yapan MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut ise 30 ülkenin ticari müşavirlerini ve konsoloslarını şehirde ağırladıklarını söyledi.

Barut, ülkeler arası ticari işbirliğinin artırılabilmesi için gereken adımları birebir görüşeceklerini vurgulayarak, "Bizler aynı dünyanın insanları olarak aramızdaki işbirliğini kuvvetlendirmek zorundayız. Yaşanan krizler hep göstermiştir ki daha fazla üretmek, birbirimizle daha fazla ticaret ve yatırım yapmak zorundayız. Sadece bugünü veya yarını değil, en az 50 yıl sonrasını da görmeliyiz. Ortak geleceğimiz için birbirimize daha fazla entegre olmamız gerekiyor. Bu tür birlikteliklerin kurulması için bu tür toplantı ve buluşmalar bizlere önemli fırsatlar vermektedir. Program çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin, görüşmelerin ülkelerimiz ve tüm dünya için hayırlı sonuçlar vermesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

- Yabancı yatırım oranı 10 kat arttı

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise sahip olduğu genç nüfusu ve 16 yıldır istikrarlı yönetimi sayesinde Türkiye'nin dünyada yeni bir çekim merkezi haline geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin ekonomisinin hızla büyüdüğünü anlatan Gülpınar, "Yıllık ihracatımız bugün 160 milyar dolar seviyesinde, ülkemizi ziyaret eden turist sayısı yıllık yaklaşık 35 milyon kişi. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak ülkemize giren doğrudan yabancı yatırım oranı AK Parti döneminde ülke tarihinde yakalanan oranın yaklaşık 10 mislini bulmuştur. Bugün biz coğrafyamızdaki topraklarda daha hızlı büyüyen daha fazla Türkiye izi ve Türk yatırımcısı olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi ülkemizde de kardeşimiz gibi gördüğümüz ülkelerin daha fazla yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından katılım sağlayan ticaret müşavirleri sunum yaparak temsil ettikleri ülkelerin yatırım fırsatlarını, iş ve ticaret hayatlarını anlatıp, yatırımcı iş adamlarına sunulan destekleri dile getirdi.

Toplantı sonrası konuk heyet, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bazı firmaları ziyaret ederek, yatırımları yakından görme imkanı buldu.

Katılımcılar arasında kent protokolü ve MÜSİAD'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şube Başkanları ile Bangladeş, Azerbaycan, Endonezya, Afganistan, İran, Japonya, Kazakistan, Malezya, Kore, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Tayvan, Tayland ve Vietnam'ın da bulunduğu ülkelerin ticari müşavirleri ve konsolosları yer aldı.