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Asya-Pasifik'in ekonomi devleri İstanbul'a geliyor

- TOBB ve CACCI işbirliğinde 23-24 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi, 5 trilyon dolarlık Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş dünyasını buluşturacak - TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: - "İktisadi gelişmeler, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Uzak Asya'ya kaydığını gösteriyor. Yani pasifik yüzyılına girmiş bulunuyoruz"

Asya-Pasifik'in ekonomi devleri İstanbul'a geliyor
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) işbirliğinde organize edilen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi, 5 trilyon dolarlık Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş dünyasını buluşturacak.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, "Asya: Sınırları Genişletmek" temasıyla düzenlenen zirve, 23-24 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirilecek. İş dünyası temsilcilerine ikili görüşme olanakları sağlanacak ekonomi zirvesine, bölgenin önde gelen firmalarından üst düzey yöneticiler katılacak.

Zirveyle ilgili hazırlıkları değerlendiren TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Uzak Doğu'ya doğru kaydığını belirterek, iş dünyasını bu zirveyi ve süreci takip etmeye çağırdı.

21. Yüzyıl'ın bir "pasifik yüzyılı" olarak görüldüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İktisadi gelişmeler, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Uzak Asya’ya kaydığını gösteriyor. Yani pasifik yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Bir tarafta Japonya ve Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri var, diğer tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği bu bölge burası. Üç milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel pazar burada. CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon dolar civarında mal ve hizmet ithalatı gerçekleştiriyor. Tüm iş dünyası temsilcilerimizi Asya-Pasifik Zirvesi’ne davet ediyoruz."

CACCI, Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla 1966 yılında Tayvan'da kuruldu. TOBB'un 2009'da üye olduğu konfederasyonun başkan yardımcılığını, 2014'ten beri Hisarcıklıoğlu yürütüyor. Asya-Pasifik bölgesinin en büyük iş dünyası örgütü olan CACCI, 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil ediyor.

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