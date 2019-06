Asya’nın en iyi çok uluslu şirketleri açıklandı

Dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı analiz ederek en iyi işverenleri belirleyen Great Place to Work Enstitüsü, Asya’nın en iyi çok uluslu işverenlerini açıkladı. Çalışanlarının %40’ının merkez ofis dışındaki ülkelerde faaliyet gösterdiği, minimum 1.000 çalışanı olan şirketlerin dahil edildiği araştırmada; Great Place to Work modeline ait güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan boyutlar analiz edildi.



Birinci DHL, ikinci Cisco, üçüncü Hilton oldu



Asya Kıtası’nda listenin bir numarası DHL oldu. İkinci sırada Cisco gelirken, üçüncü sıraya Hilton yerleşti. SAP SE dördüncü, Mars Inc beşinci, InterContinental Hotels Group altıncı oldu. Simit&Nephew’ün yedinci olduğu listede, Roche sekizinci, Salesforce dokuzuncu, Amerikan Express ise onuncu oldu.



Hilton Asya’da da zirvede yer aldı



11. sıradaki Hays’ı, Hyatt Hotels Corparation ve Adobe System Incorporated takip etti. PayPal’ın 14. olduğu listede, Cadence Design Systems kendine 15. sırada, Meltwater ise 16. sırada yer buldu. Fedex 17. olarak listeye girmeye hak kazanırken, Kantar 18., EY 19., Landmark Group 20. olarak listeye girdi. Kronos’un 21. sırada olduğu Asya’nın en iyi çok uluslu şirketleri listesinde, S.C. Johnson 22., SAS 23., Philips 24. Mastercard ise 25. oldu. Asya Kıtası’nda üçüncü sırada yer alan Hilton, Great Place to Work Türkiye’nin yaptığı, Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasında da 2000 üzeri çalışan sayısı kategorisinde ilk sırada yer almıştı.



Çalışanların %90’ı çalışma ortamından mutlu



Asya bölgesinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin analizlerinde en yüksek skor, yüzde 90 ile çalışma ortamından duyulan mutluluk oldu. Listede yer alan şirketlerdeki çalışanların 10’da 9’u samimi, etik ve kapsayıcı bir iş yerine sahip olduklarını belirttiler. Çalışanlar ayrıca cinsiyet, ırk ve cinsel tercihleri ne olursa olsun adil bir şekilde muamele gördüklerini özellikle vurguladılar. Aynı şekilde, şirketteki pozisyonları ne olursa olsun, kendilerine kurumun asli bir üyesi gibi davranıldığına inandıklarını ifade ettiler.



İş yeri deneyiminde kadınlar erkeklere göre daha pozitif düşünüyor



Asya’nın En İyi İş Yerleri çalışmasında elde edilen önemli bulgulardan biri de bu şirketlerde kadınlara sorumluluk ve yönetim yetkisine yönelik bir atmosfer yaratılmış olması. Listede bulunan şirketlerdeki kadın çalışanlar, erkeklere oranla daha pozitif bir iş deneyimi yaşadıklarını aktardılar. Asya’nın en iyi ikinci çok uluslu şirketi Cisco’nun bölgedeki dört üst düzey yöneticisinin ikisinin kadın olması dikkat çekti. Bunun yanı sıra şirketin, kadın yöneticilerin gelişimi konusundaki gösterdiği çaba, kadın çalışanların meslekte yükselme olanaklarını artırmaya devam ediyor.



Güvene ve insana yatırım yapanlar kârlılıklarını 4 kat artırdı

Sektör ve ölçek bağımsız güven duygusunun tüm şirketler için belirleyici olduğuna dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, araştırma hakkında şu bilgileri verdi: “Bir önceki ay biz de Türkiye listemizi açıklamıştık. Tıpkı Türkiye’de de olduğu gibi güvenin başarıya ne kadar etki ettiğini Asya’da da görüyoruz. Asya’nın En İyi İşyerleri’ndeki çalışanların, yöneticilerinin söylediklerine güvenme oranı, listeye giremeyen şirket çalışanlarına göre %15 oranında daha yüksek. Bununla beraber yine Türkiye’de de olduğu gibi Asya Kıtası genelinde araştırmaya katılan şirketlerde yapılan incelemede, çalışma ortamı ve kariyer gelişimi anlamında çalışanlarına yatırım yapan şirketlerin kârlılıklarının da arttığını görüyoruz. Araştırma verilerine göre, insan potansiyelini maksimize etmek için çalışanlarına yatırım yapan şirketler liste dışı şirketlere kıyasla kârlılıklarını 4 kat artırdılar.”