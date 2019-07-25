Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
“Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz“
Anız yakımına 'dur'!
Yine dünya şampiyonu!
Yine dünya şampiyonu!
Nasıl rekor kırdı!
Nasıl rekor kırdı!
Hüseyinbey bir ilk
“Hüseyinbey“ bir ilk
Koşan Sektörde Düşüyor
Koşan Sektörde Düşüyor

Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu

- Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed TUSAŞ'ı ziyaret etti - Mahathir, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Malezya ve Türkiye'nin iş birliği yapabileceği birçok alan bulunuyor. Savunma sanayisinde olduğu gibi diğer endüstrilerde de önümüzde büyük fırsatlar duruyor"

Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu
banner17

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.

TUSAŞ, Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Malezya Başbakanı Mahathir'i ağırladı. Mahathir'e ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti.

Türk savunma sanayisi şirketleri ile bir araya gelen Muhammed'e, Malezya ile Türk savunma sanayisi şirketleri arasında olası iş birliklerini kapsayan bir sunum gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisi hakkında bilgi alan Muhammed, daha sonra TUSAŞ tesislerini gezdi.

Muhammed, ziyaretin son bölümünde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ziyaret sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malezya ve Türkiye'nin iş birliği yapabileceği birçok alan bulunduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisinde olduğu gibi diğer endüstrilerde de önümüzde büyük fırsatlar duruyor. İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacakları görüşmelerde bu konuları ele alacağız. Güzel bir sunum yaptık. Kendilerinin memnun olması bizi de memnun etti." dedi.

İsmail Demir de savunma sanayisi alanında imzalanan mutabakat metinlerine işaret ederek, daha somut adımlar atmayı umdukları söyledi. Demir, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştireceklerine, çok daha olumlu adımlar atacaklarına olan inancını dile getirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ANKAATAKCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirHürkuşMalezya Başbakanı Mahathir MuhammedTUSAŞTürk Havacılık Ve Uzay Sanayii AŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5