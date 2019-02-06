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Atasay'ın n11.com'a özel tasarladığı Sevgililer Günü kolyesi satışta

- Sadece e-ticaret platformu n11.com'da satışa sunulan altın taşlı kalpli kolye rose ve sarı renk seçenekleri ile takı severlerin beğenisine sunuluyor

Atasay'ın n11.com'a özel tasarladığı Sevgililer Günü kolyesi satışta
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İSTANBUL (AA) - Atasay’ın n11.com’a özel olarak tasarladığı kalpli kolye mücevher ve takı severleri bekliyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu n11.com’da resmi mağazası bulunan ve mücevherleriyle ses getiren Atasay markası n11.com’a özel tasarladığı altın taşlı kolye ile mücevher düşkünlerinin yüzünü güldürüyor.

1937 yılından bu yana lanse ettiği koleksiyonlar ve elegant ürünleriyle kadınların ilk tercihleri arasında yer alan Atasay, bu kez özel tasarım kolye ile güzel anıları hatırlamak isteyenlerle buluşuyor. 14 ayar altın taşlı kolye rose ve sarı renk seçenekleriyle n11.com'da 509 TL'den satışa sunuluyor. Atasay imzasıyla şıklığını bir üst seviyeye taşımak isteyenler için sadece n11.com'da satışa sunulan özel tasarım kolye mücevher ve takı severlerin beğenisine sunuluyor.


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AtasayN11.com
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