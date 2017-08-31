Atatürk Barajı balık üretiminde de söz sahibi

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen, gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyada ise 6'ncı sırada yer alan Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi'nde, sazan ve alabalığın yanı sıra Fırat havzasının endemik türlerinden şabut üretiliyor.

Doğum evresinin ardından yavru balıklar, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere çeşitli kentlerdeki göletlerin balıklandırılması ile gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüklerinin balık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı bünyesindeki tesiste 1996 yılından itibaren balık üretimi yapıldığını söyledi.

Tarım ve enerji alanında ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Atatürk Barajı'nın, tatlı su balığı üretiminde de söz sahibi olduğunu ifade eden Gökçe, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Ahmet Ersin Gökçe, barajda Fırat ve Dicle'ye özgü olan şabut balığı da ürettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği yaklaşık 134 hektar üzerine kurulmuş. Burada çok sayıda havuzumuz var. Havuzlarımızda sazan ve türleri ile Dicle ve Fırat'ın özel balığı şabut üretimi yapıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 20 milyon balık yetiştirme kapasitemiz var. Biz bu rakamı Ortadoğu'nun en büyüğü olarak biliyoruz. Üretilen bu balıkları talep etmesi halinde diğer kurumlar ve DSİ'nin diğer bölge müdürlüklerine paylaştırıyoruz. Çok şükür başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Geçen sene 11 milyonun üzerinde balık üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl da aynı oranda balık elde edeceğimizi düşünüyoruz."

- Şabutun neslinin korunması da sağlanıyor

Su Ürünleri Başmühendisi Necmettin Küçük ise tesisin kuruluşundan itibaren hem Ar-Ge hem de balık üretimi konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Tesiste üretilen şabut balığının önemini vurgulayan Küçük, "Şabut, Türkiye'de sadece Fırat havzasında yetişir ve buranın endemik balığıdır. Sadece DSİ 15. Bölge Müdürlüğünde üretilmektedir. Geçen sene bu balıktan 1 milyon 330 bin adet ürettik. Bu sene hedefimiz 1,5 milyonu yakalamaktır. Ürettiğimiz bu yavrular, söz konusu türün neslinin korunması açısından son derece önemlidir." dedi.

Küçük, geçen yıl 11 milyonu aşkın balık üreterek rekor kırdıklarını dile getirerek, "Bu yıl da geçen yıla yakın bir üretim öngörüyoruz. Hedefimiz 20 milyon balık yavrusu yetiştirmek. Kapasitemiz de buna uygun" ifadelerini kullandı.













