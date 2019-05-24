Atatürk Barajı'ndan su bırakılmaya başlandı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Atatürk Barajı’nda doluluk oranının yüzde 94’ün üzerine çıktığı belirtilerek, barajın emniyeti ve mansap güvenliği için Atatürk Barajı’ndaki yükselişi yavaşlatmak maksadıyla bugün itibariyle saniyede 300 metreküp suyun dolusavaktan bırakılmaya başlandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde dolusavak deşarjına başlanıyor.

Fırat havzasına 2019 yılında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış düşmesi sonucu mayıs ayı başından bu yana Keban Barajı’na saniyede 2 bin metreküpün üzerinde su girişi oldu ve maksimum kotaya yaklaşıldı. Bunun sonucu Keban ve beraberinde Karakaya barajlarında 17 Mayıs itibarıyla dolusavaklar açıldı.

Atatürk Barajı’na bu süreçte ortalama saniyede 2 bin metreküp üzerinde su girişi devam ederken barajda doluluk oranı yüzde 94’ün üzerine çıktı. Barajın emniyeti ve mansap güvenliği için Atatürk Barajı’ndaki yükselişi yavaşlatmak maksadıyla bugün itibarıyla saniyede 300 metreküp su dolusavaktan bırakılmaya başlandı.

- Baraj 41 milyar lira değerinde elektrik üretti

Atatürk Barajı ve HES, enerji, tarım ve hizmet sektörlerinde Türkiye'ye önemli ekonomik katkı sağlıyor. Gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5. barajı olan Atatürk Barajı, Avrupa’nın ve Türkiye'nin de en büyük hidroelektrik santrali özelliğini taşıyor. 1993 yılından bu yana yaklaşık 180 milyar kilovat saat (yaklaşık 41 milyar lira değerinde) elektrik enerjisi üreten tesis, 932 bin hektar arazinin sulanmasını temin edecek suyu depoluyor. Atatürk Barajı her yıl yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret edilerek turizme de katkı sağlıyor.

Atatürk Baraj Gölünde çeşitli türlerde balık yetiştiriciliği ve avcılık da yapılıyor. Özellikle sazan türü balıklar yetiştirilerek bölgenin gıda çeşitliliğine ve yeni iş alanlarına kavuşmasına katkı sağlanıyor. Bunun yanında baraj gölünün çeşitli kesimlerinde tesis edilen iskeleler vasıtasıyla yolcu ve yük taşımacılığı da gerçekleştiriliyor.