Atatürk Havalimanı yeşil alan olduğunda en çok 5 ilçenin yaşam değeri yükselecek! 29 Ekim’de 3. Havalimanı’nın ilk etabının açılmasına paralel olarak dün gündeme gelen Atatürk Havalimanı’nın ‘yeşil alan’ yapılması kararı, bu bölgeye yakın ilçedeki konutlara pozitif yönde katkı sağlaması öngörülüyor.

Atatürk Havalimanı’nın yeşil alana dönüşmesinin birinci derecede etki alanı Bakırköy ilçesi ve ona bağlı olan Yeşilköy, Ataköy, Florya gibi bölgeler olacak. Türkiye Veri İşleme Merkezi’nin (TUVİMER) Emlakjet’e verdiği bilgiye göre, ‘yeşil alan’ kararı, en çok Atatürk Havalimanı’nın çevresindeki 5 kilometrelik mesafede yaşayan insanların yaşam standartlarını değiştirecek. Bu ilçeler Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece olarak öne çıkıyor.



Havalimanının 10 km çevresini hesaba kattığımızda ise üçüncü derecede etkilenecek alanlar arasına Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu giriyor.



İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan % 10 artacak



Birbiriyle niteliksel açıdan aynı olan iki konutun değerini sahip oldukları çevresel niteliklerin belirlediğini hatırlatan Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, “İstanbul, kısa bir süre önce dünyadaki 50 popüler şehir arasındaki yeşil alan sıralamasında kişi başına 4,9 metrekarelik yeşil alanla 49. olarak listede sondan 2. şehir oldu. Yeni proje ile kişi başına düşen yeşil alan miktarında da artış olacak. Projenin yeşil alan olarak muhafaza edilmesi ve sonradan imar değişikliklerine maruz kalmaması İstanbul açısından çok önemli. Bu gibi yeşil alanları artıracak adımların devamlılığını bekliyoruz”diye konuştu. TUVİMER verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nın 11 bin 700 dönümlük arazisinin tamamı üzerine aktif yeşil alan kurulacak olursa, Bakırköy’de kişibaşına düşen yeşil alan 52 metrekare artacak (% 520). İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan ise 0,76 metrekare artacak. Bu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 verisine göre % 10 artış anlamına geliyor.



Proje ile İstanbul’un yeşil alanda dünya ligine taşınabileceğini hatırlatan Kunter, “Toplam 11.7 milyon metrekare üzerine kurulu olarak hizmet veren Atatürk Havalimanı arazisi üzerinde 1 milyon metrekarelik bölümde iç ve dış hatlar terminalleri bulunuyor. Bu bölümlerin korunması halinde bile yaklaşık 10.7 milyon metrekarelik alanda bölge parkı yapılması söz konusu olabilecek. 11,7 milyon metrekare üzerinden düşünecek olursak, İstanbul, Kanada’daki 3.4 milyon metrekarelik Stanley Park’ı 3,5’e, 4 milyon metrekarelik alanlı New York'taki ünlü Central Park’ı 3’e katlıyor. Yapılması planlanan kent parkı, yine 1,4 milyon metrekarelik Londra’nın ünlü Hyde Parkı’nın yaklaşık 8 katı büyüklüğüne ulaşacak” diye konuştu.



Emlakjet verilerine göre, işte havalimanına en yakın şanslı ilçeler



Emlakjet verilerini paylaşan Kunter, “Atatürk Havalimanı’nın çevresindeki 5 kilometrelik mesafede yer alan Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece bölgesinde daire araması satılıktan ziyade ‘kiralık’a odaklanırken, bu alanda en gözde 3 ilçe Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece oldu. Bu bölgede 900 TL ile en uygun kira ilan değerine sahip olan Avcılar, aynı zamanda 209 bin TL ile en uygun satılık ilan değerine sahip ilçe” dedi.



Kunter’in verdiği bilgilere göre, Bakırköy’de satılık daire ilan değerleri, ilçe genelinde 650 bin TL ile 3.1 milyon TL arasında değişirken Ataköy 2-5-6. Mahalle’de 3.810.194 TL ile 7.200.000 TL arasında, Yeşilköy Mahallesi’nde 1.649.000 ile 4.447.000 TL arasında yer alıyor. Satılık daire ilan değerleri, Küçükçekmece’de 240.000 ile 435.000 TL arasında, Avcılar’da 209.000 ile 365.000 TL arasında, Bağcılar’da 259.000 TL ile 460.000 TL arasında, Bahçelievler’de ise 248.000 ile 450.000 TL arasında.



Emlakjet kiralık daire ilan değer aralığı ise Bakırköy’de 2 bin TL ile 5.500 TL, Ataköy 2-5-6. Mahalle’de 4.000 ile 13.000 TL, Yeşilköy Mahallesi’nde 2.900 ile 8.000 TL, Küçükçekmece’de 1.000 ile 1.650 TL, Avcılar’da 900 ile 1.350 TL, Bağcılar’da 1.200 ile 1.800 TL, Bahçelievler’de de 1.750 ile 1.150 TL arasında…



3. Havalimanı Kayaşehir ve Arnavutköy’ü etkileyecek



3. Havalimanı’na yakın bir bölgede 10 bin konutluk bir projenin de planlandığının duyurulması da gözleri yeniden bu lokasyona çevirdi. Arnavutköy ve Başakşehir’in Kayaşehir kısmı, 3. Havaalanı’na en yakın favori konut alanı. 10 bin konutun nereye yapılacağı henüz açıklanmasa da Arnavutköy’de özellikle Sazlıbosna, Çilingir, Haraççcı bölgeleri ile Kayaşehir ve Başakşehir’in bunun için potansiyel bölgeler arasında olabileceği konuşuluyor.



Emlakjet’in satılık daire ilan değerleri Arnavutköy’de 185.000 ile 315.000 TL arasında, Kayabaşı Mahallesi’nde 210.000 ile 400.000 TL arasında yer alırken kiralık daire ilan değerleri Arnavutköy’de 450 ile 1.000 TL, Kayabaşı Mahallesi’nde ise 900 ile 2.200 TL aralığında.



Ataköy’deki yeşil alan hamlesi Baruthane ile başladı



Ataköy sahilindeki ticari alan ve konut için imar iznine sahip 60 dönümlük Baruthane arazisinin de inşaat planından vazgeçilerek yeşil alan olduğunu hatırlatan Kunter, “Burası vatandaşların kullanımına sunulacak olan alandaki kültürel varlıklar restore edilecek ve yaklaşık 3 kilometrelik sahil bandında denize girilebilecek. Sahil yolu Ataköy’de Galeria’dan başlayarak Aya Mama deresine kadar devam ediyor ve alan, ‘park ve rekreasyon alanı’ olarak tanımlanacak. Bu da söz konusu hat için pozitif bir gelişme olacak” diye konuştu.















