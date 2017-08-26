Atatürk Havalimanı'nda dün 202 bin yolcu hizmet aldı

ANKARA (AA) - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün 202 bin yolcuya hizmet verildi, bin 495 uçak trafiği gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolculuklar dün başladı.

Atatürk Havalimanı'nda bin 495 uçağın iniş- kalkış yaptığı 25 Ağustos Cuma günü 202 bin yolcuya hizmet verildi.

Aynı gün 793 uçağın iniş-kalkış yaptığı Antalya Havalimanı'nda ise 131 bin 173 yolcu hizmet aldı.

