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Atatürk Havalimanı'nda "kaçakçılık" operasyonu

- Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 117 adet Afrika mandası boynuzu ile kaçak süs eşyaları ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 117 adet Afrika mandası boynuzu ile kaçak süs eşyaları yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenmekte olan hayvanların kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında "Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi" üzerinden analiz gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Dakar'dan İstanbul'a seyahat eden şüpheli iki yolcu takibe alındı. Senegal vatandaşı olan şahısların bagajlarında yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Yapılan kontrolde şüpheli şahısların valizlerinde 117 adet Afrika mandası boynuzu, 136 adet Afrika mandası boynuzundan yapılmış kaçak süs eşyası, 87 adet Afrika'ya özgü el yapımı ahşap heykel tespit edildi.

Şüpheliler Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine teslim edildi. Ele geçirilen ve yurda kaçak olarak getirilmek istenen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 921 bin 900 lira olduğu belirlendi.

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