Atatürk Havalimanı'nda 'patlayıcı kalkanı' devreye giriyor

ANKARA(AA) - AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD'li L3 Güvenlik Sistemleri Şirketi tarafından dünyada en ileri teknoloji kullanılarak üretilen tomografi cihazı, hafta içinde Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak. Söz konusu cihaz, havayolu güvenliğini artırırken yolculara da rahatlık sağlayacak. "ClearScan" markasıyla üretilen cihaz, ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC tarafından onaylandı.

Elektronik cihazların yanı sıra sudaki bomba düzeneğini de tespit edebilen cihaz, ABD'deki havalimanlarından başka Hollanda'nın Schippol, Singapur'un Changi ve Güney Afrika'nın Johannesburg havalimanlarıyla aynı anda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak.

Sistemin, kabin bagajlarında sıvı ve elektronik cihazlara ilişkin kısıtlamalar nedeniyle yaşanan zorlukları hafifletmesi bekleniyor. Saatte 500 bagaja kadar tarama yapabilen cihaz, düşük yanlış alarm oranıyla önemli bir ihtiyacı giderecek.

Sistem, havalimanı kontrol noktası verimliliğini önemli ölçüde artırarak, yüksek çözünürlüklü 20 ve 30 görüntüleme sayesinde operatörlere hızlı ve güvenli bomba arama olanağı sunacak.

Söz konusu cihazlardan tomografi tabanlı olanlar ABD'den İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrüğüne 14 Mayıs'ta ulaşırken, cihazlara ait İngiltere'de üretilen konveyör sistemleri 2 Haziran'da geldi. Montaj ekibi tarafından 6 Haziran'da başlayan kurulum çalışmalarının yarın tamamlanması ve operatör eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

Cihaz, her türlü bagajda, elektronik cihazlarda veya tarama yaptığı nesnelerde herhangi bir patlayıcı madde bulunması durumunda otomatikman işaretleyerek alarm verecek.

Tarama yaptığı nesnelerin görüntüsünü 3 boyutlu ekrana yansıtacak sistem, dokunmatik ekran vasıtasıyla operatöre görüntüyü her türlü çevirme, döndürme, yaklaştırma, belirli nesneleri sıyırma, nesnenin içindeymiş gibi inceleme olanağı sağlayacak.