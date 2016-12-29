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Atatürk Havalimanında seferler yüzde 25 azaltılacak

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanında 30-31 Aralık'taki seferler yüzde 25 oranında azaltılacak.

Atatürk Havalimanında seferler yüzde 25 azaltılacak

İSTANBUL (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da, 30-31 Aralık'ta olumsuz meteorolojik şartlar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "30 Aralık Cuma saat 03.00'ten itibaren 31 Aralık saat 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 25 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların, uçuşları hakkındaki bilgiyi bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

Başmüdürlük, daha önce de bugünkü seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını duyurmuştu.

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