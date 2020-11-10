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Atatürk'ün imzasıyla kurulmuştu

Bundan tam 85 yıl önce Atatürk’ün imzası ile İstanbul Haliç’te ilk fabrikasını faaliyete geçiren Kelebek Mobilya, “Atatürk’ü Anma Günü” kapsamında hazırladığı 10 Kasım videosunu yayınladı.

Atatürk'ün imzasıyla kurulmuştu

Kelebek Mobilya Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82. ölüm yıldönümünde anıyor. Cumhuriyet tarihinin 85 yıllık köklü kuruluşu Kelebek Mobilya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da yayınladığı anlam ve duygu dolu reklam filmiyle anıyor. Bundan tam 85 yıl önce Atatürk’ün imzası ile İstanbul Haliç’te ilk fabrikasını faaliyete geçiren Kelebek Mobilya, “Atatürk’ü Anma Günü” kapsamında hazırladığı 10 Kasım videosunu yayınladı. “Senin imzan her yerde!” vurgusunun yapıldığı reklam filmi, izleyicilere özlem, hüzün ve gururu aynı anda hissettiriyor.

Kelebek’in hafızalara yerleşmiş jingle’ının hafif bir tonda duyulduğu filmde, duygu yüklü mesajlar verilerek bugünü ve geleceği başarılarıyla inşa eden insanların hikayeleri anlatılıyor. Reklam filminde ’Senin imzan her yerde! Eserleriyle büyüleyen Suna’nın notalarında, imkansızlık tanımadan kendini yetiştiren Mehmet’in çizgilerinde, zarafetle süzülen Ada’nın başarı yolculuğunda, dünyanın derdine bilimle derman arayan Aziz’in aklında, geleceğe umutla bakan çocuklarımızın gözlerinde, bizimde 85 yıl önce senin imzanla başlayan yolculuğumuz seninle birlikte sonsuza kadar sürecek.’’ sözlerine yer veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KELEBEK MOBİLYAGazi Mustafa Kemal Atatürk
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