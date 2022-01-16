Atatürk'ün kurduğu mobilya markası online satışta kelebek gibi uçtu

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, e ticaret bazında son 1 yıllık online büyüme verilerini paylaştı. 2021 yılında önceki yıla göre online satışları iki katın üzerinde artıran Kelebek Mobilya, en fazla satışı ise 1-17 Mayıs tarihlerinde yaşanan ‘tam kapanma’ sürecinde gerçekleştirdi. Online olarak en fazla dekorasyon ürünleri ve koltuklar satın alındı.

Türk mobilya sektöründe 87’nci yılını kutlayan Atatürk'ün kurduğu mobilya şirketi olarak bilinen Kelebek Mobilya, pandemi döneminde gerçekleştirdiği online yatırımlarıyla büyümesine ivme kazandırdı. Son bir yıllık dönemde online kanaldan bayileriyle beraber satış geliri elde eden Kelebek Mobilya, önceki yıla göre online satışlarda yüzde 100’ün üzerinde artış sağladı. Kelebek Mobilya’nın toplam satışlarında 2022 yılında çok daha fazla paya sahip olması hedeflendi, bu kanallarda iddialı olduğunu göstermek amacıyla pazar yerleriyle de işbirliği sağladı. Dijital Dönüşüm ve CRM alt yapısıyla planladığı yatırımlarla online kanallardaki satış hacmini daha da artırmayı 2022 yılı hedefleri arasına koydu.

Online satışlarını bayileri aracılığıyla yapan Kelebek Mobilya bayilerine bu şekilde online ve offline çift kanaldan satış yapabilmelerinin önünü açarak sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Bu dönemde en fazla satış hacmine ise pandemi nedeniyle 1-17 Mayıs Tarihlerinde yaşanan ‘tam kapanma’ sürecinde gerçekleşti.

En fazla Kelebek Dekor aksesuarları ve koltuk satıldı

İl bazında bakıldığında geçen yıl online satışın tercih edildiği ilk üç il İstanbul, İzmir ve Ankara olurken bölge olarak Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ilk üçte yerini aldı. Online kanalda en çok satan Kelebek Dekor aksesuarları ve koltuk grupları oldu. Batı illerinde en çok dekorasyon ürünlerinin tercih edildiği Kelebek Mobilya’nın online sitesinde, Doğu Bölgelerinde ağırlıklı olarak tekil mobilyalar satıldı. Kelebek Mobilya’nın web sitesini bu sene 5 milyon kişi ziyaret ederken ortalama inceleme süresi 4 dakika oldu.

Online mağazacılıkta fark yaratan öncü çözümler

‘Yeniliğe Kanat Açtık’ söylemini geçen yıl online’a da taşıdıklarını belirten Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Türkiye’nin en güvenilir mobilya markalarından biri olarak, online mağazamızla da kalite, yenilikçilik, modern ürün ve ulaşılabilir fiyat politikamızdan ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Online mağazamızda müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran öncü uygulamalarımızla sektörde fark yarattık. Pandemi sürecinde görüntülü arama ve kişiye özel randevulu ücretsiz mimari hizmet uygulamaları ile güvenli alışveriş konforu sunarak hizmet çeşitliliğimizi artırdık. Önümüzdeki süreçte de hızlı ve doğru aksiyonlar alarak e-ticaret alanında büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 185’in üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.