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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek tarihi bir güne imza atmıştır"

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek tarihi bir güne imza attığını belirtti.

Palandöken, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli mücadelenin kalbi olan Ankara'nın cumhuriyet tarihindeki önemine işaret eden Palandöken, "Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek tarihi bir güne imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Palandöken, Atatürk ile Ankara'ya gelen Temsil Heyeti üyelerini ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle andığını vurguladı.

Ankara'nın milli mücadele döneminde en zorlu görevi üstlendiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Stratejik konumu, demiryolu ve telgraf şebekesi imkanlarıyla işgal altında olan yerlere mesafesi, evlerin kalenin etrafına kurulması Ankara'nın en güvenli şehirlerden biri olduğunun göstergesidir. Cumhuriyet tarihinde en önemli karargah olan Ankara ile büyük bir azim ve kararlılıkla milletin ve devletin yanında olan Ankaralılar takdire şayan bir tavır sergilemiştir."



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