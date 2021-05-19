Atatürk’ün ışığı ile gençlerin yolunu aydınlatıyor

Türkiye’de enerji sektörünün öncü şirketi CK Enerji, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, özel reklam filmi ile kutladı. Reklam filminde, “Atatürk’ün ışığını daha da parlatmak ve gençlerin yolunu aydınlatmak için var gücümüz ile çalışıyoruz” denildi.

Türkiye’nin üç bölgesinde, 7 ilde 8.4 milyon elektrik tüketicine hizmet veren sektörün öncü şirketi CK Enerji; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, bu özel gün için hazırlanan reklam filmi ile kutladı. Her zaman daha fazlasını başarmak ve Atatürk’e verdiği sözü tutmak için çalışan gençleri, filme özel hazırlanan etkileyici bir müzikle merkeze taşıyan marka, Atatürk’ün ışığı ile gençlerin yolunu aydınlatmak üzere var gücü ile çalıştığına vurgu yaptı.

Youtube ve CK Enerji sosyal medya hesaplarında yayına giren reklam filminde başarı yolunda Türkiye’nin en büyük ışığının Atatürk olduğunun altı çizildi. Grafis DDB tarafından hazırlanan ve gençlerin rol aldığı reklam filminin prodüksiyonunu Case Productions gerçekleştirirken müziği ise Ceronimo imzasını taşıyor. Filmde, Türkiye’nin aydınlık yüzü olan gençler, gece ışıl ışıl sokaklarda koşup, bisiklet kullanıp, basketbol oynarken CK Enerji, onlara yollarını aydınlatmak için var gücü ile çalışma sözü veriyor.

CK Enerji Yatırım A.Ş. (CK Enerji) hakkında:

Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’nin yılda 40 milyar kilovatsaatlik elektrik dağıtım ve satış gücü bulunmaktadır. CK Enerji bünyesinde toptan elektrik satışı alanında CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satışı A.Ş.’nin yanı sıra elektrik dağıtımı alanında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ve perakende elektrik satışı alanında ise CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. bulundurmaktadır. Dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasasına sahip Türkiye'nin lider enerji şirketi olmanın gururunu taşıyan CK Enerji, “Her An Sizinle” sloganıyla işgücüne, teknik altyapısına ve elektronik donanımına yatırım yapmaktadır.