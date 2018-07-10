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ATB'den yeni kabineye kutlama mesajı

- ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz: - "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki çok değerli isimlerin yer aldığı yeni hükümetin Türkiye'ye önemli mesafeler aldıracağına ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz"

ATB'den yeni kabineye kutlama mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki yeni hükümetin Türkiye'ye önemli mesafeler aldıracağına ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kutladı ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkede barış ve istikrarın daha da güçleneceğini belirten Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğindeki çok değerli isimlerin yer aldığı yeni hükümetin Türkiye'ye önemli mesafeler aldıracağına ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır. Cumhurbaşkanımız başkanlığında kurulan yeni hükümetimizi kutluyor, tüm bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz."

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Ankara Ticaret BorsasıCumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiFaik Yavuz
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