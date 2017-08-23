ATB'nin ağustos olağan meclis toplantısı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, hayvancılığın gelişmesi için kaçak et kesimlerinin ciddi şekilde denetlenip caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini belirterek, "Sayısı 500 bini aşan buzağı ölümlerinin engellenmesi, ithalat ihtiyacının azaltılması gerekmektedir." dedi.

Çandır, ATB'nin ağustos olağan meclis toplantısında, sektörde bir taraftan hasat yaşanırken diğer taraftan yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Tarımsal üretimde geçen yıla oranla daha bereketli bir dönemin geride bırakıldığını dile getiren Çandır, tarımsal desteklemelere ilişkin kararın geç açıklandığını savundu.

Dünya uygulamalarıyla uyumlu olmak ve küresel ticarette sorunlarla karşılaşmamak için mevcut tarımsal destek ve teşvik yapısının, kırsal kalkınma ve sosyal yardım politikalarıyla bütünleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çandır, şöyle konuştu:

"Böylece hem insanlarımızın kırsalda yaşamasını motive edebilir hem de tarımsal üretim performansımızı artırabiliriz. Tarıma son 15 yılda 100 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Kırsal kalkınmaya ve sosyal yardımlara yönelik ödemeler ise bu miktarın da üzerindedir. Hal böyleyken tarım topraklarımız, rekabet kabiliyetimiz, istihdamımız, kırsal nüfusumuz azalmakta buna karşın sosyal yardım miktarımız artmaktadır. Harcadığımız onca paraya rağmen ortaya çıkan bu sonuç attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değip değmediğini bize ciddi olarak düşündürmektedir. Öteden beri dile getirdiğimiz gibi bu üç kavram, ayrı ayrı değil toplam bir stratejinin ayrılmaz unsurları olarak görülmelidir. Gelişmiş dünya da rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesini, bu strateji bütünselliği üzerine kurmaktadır."

- Kırmızı et sorunu

Türkiye'nin son yıllardaki gündeminde yer alan sektörel sorunlarından birinin de kırmızı et arzında yaşanan dar boğaz olduğunu ifade eden Çandır, bu sorunun aşılması için yıllardır çaba gösterildiğini anlattı.

Çandır, kırmızı et sorununun çözümü için öncelikle yem giderlerine çözüm bulunması, yem ham maddeleri ithal soyu ve mısıra alternatif ürünler geliştirilmesi, bölgesel hayvancılığa yönelinmesi, kırmızı et açığını kapatacak küçükbaş hayvancılığın gelişiminin desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Meraların korunmasının, hayvancılığın gelişimi açısından önemli olduğuna işaret eden Çandır, "Hayvancılığın gelişmesi için kaçak et kesimleri ciddi şekilde denetlenip caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Sayısı 500 bini aşan buzağı ölümlerinin engellenmesi, ithalat ihtiyacının azaltılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



