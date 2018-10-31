ATHİB 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması

ADANA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkabilmek için tasarıma dayalı, markalı, katma değeri yüksek, teknoloji odaklı ürünlere yönelmemiz, ihracatımızı bu yöne de artırmamız gerekmektedir." dedi.

Pekcan, Adana Müze Kompleksi'nde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) düzenlenen 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Pekcan, her zamanın bir ruhu olduğunu belirterek, 20-25 sene önce üretmenin önemli olduğunu, bugün ise üretimin teknoloji odaklı, tasarım ve markalaşma yolunda, ihracata yönelik yapılması gerektiğini söyledi.

Pekcan, ihracatın önemine değinerek şöyle konuştu:

"Yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkabilmek için tasarıma dayalı, markalı, katma değeri yüksek, teknoloji odaklı ürünlere yönelmemiz, ihracatımızı bu yöne de artırmamız gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak da vizyonumuz budur. Ülkemizin bulunduğu konuma yakışacak şekilde tasarım konusuna eğildiğimizi sizler de biliyorsunuz. ATHİB'e de katkıları ve çabaları için teşekkür ediyoruz."

- "Tasarımcımızı destekliyoruz"

Türkiye'de tasarım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, tasarımcılara, şirketlere destek sağladıklarını ifade eden Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çabalarımız neticesinde, tasarım dünyasında Türkiye'nin yeri vurgulanmaya başlanmıştır ama daha gidecek çok yolumuz var. Kaliteli tasarım sürecinde, kaliteli insan kaynağı gerekmektedir. Bu çerçevede, tasarımcılarımıza bu ve benzeri yarışmalar aracılığıyla hayallerini gerçekleştirme fırsatları sunuyoruz. Tasarım yarışmalarımızda derece alan tasarımlarımızın, yarışmacılarımızın yurt dışında dünyanın en iyi okullarında eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu doğrultuda 143 tasarımcımızı destekledik."

- "Kendi markalarımızı üretmemiz gerekmektedir"

Pekcan, 397 tasarım ve ürün geliştirme projesine de destek verdiklerini anlatarak, "Bugün tasarım alanında kaliteli insan kaynağını sağlamak için yetenekli gençlerimizi desteklemek için bir aradayız." diye konuştu.

Yarışmada derece alan öğrencilere sunulan destekler hakkında bilgi veren Pekcan, şunları kaydetti:

"Tasarım kültürümüzün gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla tüm tasarımcılarımız artık moda yaratma konusunda uluslararası moda platformlarında kendilerinden söz ettirmekteler. Tasarımcılarımız yakın gelecekte, dünya tasarım gündeminin belirlenmesinde rol oynasın istiyoruz. Çukurova gibi üretken, onun gibi zengin bir dünyanın kapıları firmalarımıza ve tasarımcılarımıza açılmış durumdadır. Bölgemizin ve ülkemizin itici güçlerinden olan hazır giyim sektörü için kilit bir kavram tasarımcılık. Bugün geldiğimiz noktada, hazır giyim sektörümüz ciddi bir kaliteyi yakalamış durumdadır. Dünyanın önde gelen markalarına üretim yapabilme kapasitesine sahibiz. Ancak bu yeterli değil, ülkemizin dünya hazır giyim sektöründeki konumunu tasarım sayesinde daha iyi konumlandırmamız, bundan böyle kendi markalarımızı yaratmamız, üretmemiz ve tanıtmamız gerekmektedir."



