Atık ithalat ve ihracatında elektronik izin dönemi

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ticaretin hızlandırılması ve iş kaybının azaltılması amacıyla atık ithalat ve ihracat izinleri elektronik ortamda verilmeye başlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 100 günlük icraat programı kapsamında duyurulan çalışmalar arasında yer alan ithalat ve ihracat izinlerine ilişkin düzenleme tamamlandı ve izinler elektronik ortama taşındı.

Böylece, Bakanlık tarafından verilen çevre mevzuatı kapsamındaki atık, katı yakıt, pil ve akümülatör, metal hurda ithalat izinleri ile tehlikeli ve tehlikesiz atık ihracatı izinleri bundan sonra elektronik ortamda sonuçlandırılacak.

Elektronik ortamda verilecek ithalat ve ihracat izinleriyle, ticaretin hızlandırılması hedeflenirken geliştirilen uygulama ile iş kaybı ve evrak yoğunluğunun azaltılması planlanıyor.

Ayrıca, e-uygulama ile kurumlar arası iş birliği, bilgilerin güvenli olarak aktarımıyla işlemlerin daha hızlı tamamlanması da amaçlanıyor.