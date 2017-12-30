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Atık ve kimyasalların ithalat denetimi

- Türkiye gümrük bölgesine girecek atık, kimyasal ve katı yakıtların çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Atık ve kimyasalların ithalat denetimi

ANKARA (AA) - Türkiye gümrük bölgesine girecek atık, kimyasal ve katı yakıtların çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atık, kimyasal ve katı yakıtların ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 3 tebliğle Türkiye gümrük bölgesine girecek söz konusu maddelerin çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Öte yandan Bakanlığın, Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğ, serbest dolaşıma giriş, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat, transit ve antrepo rejimlerine tabi tutulan belirli orman yetiştirme materyallerinin ithalat işlemlerini kapsıyor.

Tebliğler, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.

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Kimyasal Ve Katı YakıtAtıkçevreEkonomi BakanlığıResmi Gazete
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