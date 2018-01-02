Atıl durumda aldıkları fabrikadan 60 ülkeye ihracat yapıyorlar

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da 2004 yılında atıl vaziyetteyken devralınan bisküvi fabrikası, 13 yılda yapılan yeni yatırımlarla 60 ülkeye yıllık 15 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Azra Bisküvi, 2003 yılında ekonomik sıkıntılardan dolayı kapanmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir yıl kapalı kalan fabrika, 2004 yılında Gentaş Group tarafından satın alındı.

Devralındığında 10 bin metrekare kapalı alanı ve 50 işçi çalıştırma kapasitesine sahip tesis, yeni yatırımlarla adeta yeniden doğdu. Bugün 30 bin metrekare kapalı alanda 500 kişinin çalıştığı fabrikada 300'den fazla çeşit ürün üretililiyor.

Azra Bisküvi İhracat Müdürü Fatih Uluad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre kapalı kalan Azra Bisküvi'de 13 yıl önce yeniden üretime başladıklarını söyledi.

Fabrikaya yeni yatırım yapma kararı aldıklarını belirten Uluad, "O zaman 10 bin metrekare kapalı alanı vardı, şimdi 30 bin metrekare. Çalışan işçi sayısı 50'den 500'e çıktı. Sadece bisküvi üretilen tesiste şimdi 300'den fazla ürün çeşidimiz var. Firmamız sektördeki son teknolojiyi takip ederek bisküvi, çikolata, kek ve gofret üretimi geliştirmektedir. Azra Bisküvi olarak her geçen gün sektörde emin adımlarla büyüyüp, ülke ve Karaman ekonomisine katkı yapıyoruz." diye konuştu.

- Üretimin yüzde 70'i ihraç ediliyor

Uluad, üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"5 kıtada 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Balkan ülkeleri, Avrupa, Ortadoğu, Latin Amerika, kuzey ve batı Afrika ülkelerinde ürünlerimiz tezgahlarda yerini alıyor. Bu yıl ihracat rakamımız 15 milyon dolara yaklaştı. Tüketicilerin istekleri doğrultusunda ürün portföyünü oluşturan firmamızın hedefi, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki pazar payını yükseltmektir. Bütün ürünlerimiz üretimin her aşamasında hijyenik şartlara uygun koşullarda imal edilmektedir. Özellikle hammadde alımlarında Türk Gıda Kodeksi göz önünde bulundurulurken, bu hammaddelerin tamamen helal gıda ve doğal ürün olması için laboratuvar ortamında analizleri yapılmaktadır."



