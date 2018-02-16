Atıl durumdaki okul binasında tekstil ürünü üretiyorlar

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordulu Turgay-Yasemin Kıraç çifti, İstanbul'dan 20 yıl sonra döndükleri memleketlerinde atıl durumdaki okul binasını kiralayarak tekstil üretimine başladı.

Ulubey ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a göç eden Turgay ve Yasemin Kıraç, iş yerlerini memleketleri Ordu'ya taşımaya karar verdi. Bunun üzerine doğup büyüdükleri Fındıklı Mahallesi'nde dönen Kıraç çifti, Ulubey Belediyesinden de yardım istedi. Talebi değerlendiren belediye, mahallede atıl durumda bulunan okul binasını Kıraç çiftine kiraladı.

Turgay ve Yasemin Kıraç, tadilat yaptıkları okul binasında tekstil üretimine başladı.

Yasemin Kıraç, AA muhabirine, 20 yıldır İstanbul'da kendi işlerini yürüttüklerini belirterek, daha sonra doğup büyüdükleri yere dönme kararı aldıklarını söyledi.

Ordu'ya dönme nedenlerinin başında İstanbul'daki yüksek kiralar olduğunu anlatan Kıraç, "Bu nedenle kendi işimizi köyümüzde yapmak istedik. Kullanılmayan köy okullarının devlet tarafından kiralandığını öğrendik. Başvurumuzu yaptık ve kabul gördü. Bugün artık köyümüzdeyiz ve burada işimizi sürdürüyoruz." dedi.

Kıraç, atıl durumdaki okulu onararak iş yerine dönüştürdüklerini belirterek, imalathanelerinde şimdilik 5 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Dar dokuma tekstil olarak adlandırılan iş yerlerinden Türkiye'nin farklı illerine satış yaptıklarını ifade eden Kıraç, "Yurt dışı bağlantılarımızı da yapmaya başladık. Önümüzdeki süreçte yurt dışına da ürün göndermeye başlayacağız." diye konuştu.

İş yerlerini Ordu'ya taşırken KOSGEB'in de kendilerine çok büyük destek sağladığına dikkati çeken Kıraç, "Yıl içerisinde bu desteklerin sayesinde işletmemize yeni makineler gelecek. Bu makineler geldikten sonra da işçi sayısını artırmayı istiyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar işçi sayısını 20'ye kadar çıkarabilmek." şeklinde konuştu.

Turgay Kıraç ise birçok sektör için üretim yaptıklarını belirterek, "Bunların başında otomotiv sektörü var. Araçların emniyet kemerlerini biz üretiriz. Ayrıca sağlık sektörüne çalışıyoruz. Yine en önemlisi giyim sektörü için ürünler üretiyoruz." dedi.

Yapacakları Ar-Ge çalışmasından sonra iç pazarın yanı sıra dış pazara ürün satmayı hedeflediklerine işaret eden Kıraç, önceliklerinin kendi köylerindeki insanları iş sahibi yapmak olduğunu, ardından çevre köylerden işçi talebinde bulunacaklarını anlattı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan da işsiz gençlere istihdam sağlayan herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı.