"Atılması gereken her adımda devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız" - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu: - "Bizler ihracatçılar olarak yapılması gereken her işte ve atılması gereken her adımda devletimizin, liderimiz Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu gür sesimizle tüm emperyalistlere haykırıyoruz"

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:00