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"Atılması gereken her adımda devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

- Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu: - "Bizler ihracatçılar olarak yapılması gereken her işte ve atılması gereken her adımda devletimizin, liderimiz Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu gür sesimizle tüm emperyalistlere haykırıyoruz"

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Bizler ihracatçılar olarak yapılması gereken her işte ve atılması gereken her adımda devletimizin, liderimiz Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu gür sesimizle tüm emperyalistlere haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, şanlı tarihi, emperyalistlere karşı verilen kahramanlık zaferleriyle dolu bir milletin evlatları olarak verilen bu ekonomik savaştan da zaferle çıkılacağı inancını taşıdıklarını bildirdi.

Yetiştirdikleri hainlerle ve silahla büyük Türkiye Cumhuriyeti ve kahraman Türk halkına bel büktüremeyenlerin, şimdi de ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'ye zarar vereceklerini umduklarını belirten Kalyoncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hain, emperyalist, dünya düzenini bozmak için her türlü hainliğe başvuran haydut devletin ekonomik savaşta da hevesi kursağında kalacak, büyük Türk milletinin cesaret ve dirayeti karşısında kendi hainlikleriyle yalnızlaşıp yok olacaktır. Şanlı tarihimizde Türk milleti, canıyla, malıyla her daim kahpe düşmanlarını alt etme başarısını göstermiş bir millettir. Son olarak 15 Temmuz'da bu kahramanlığını gözler önüne seren ve kahpe düşmanlarına kuyruklarını dahi ısırma dersi veren bu millet, yaşanan ekonomik manipülasyonlarda da düşmanlarımıza, emperyalistlere ve dünya barışını bozan haydut devletlere gerekli dersi verecektir."

Kalyoncu, ihracatçılar olarak dünyanın dört bir yanını karış karış dolaşarak ticaretleriyle barış elçiliği yaptıklarını ve gittikleri her ülkede Türkiye'den övgüyle söz edilmesinin bahtiyarlığını yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ticaret yaptığımız partnerlerimiz ülkemizin bu dik ve dirayetli duruşu karşısında Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılarını sunmakta, dünya barışını ve serbest ticaret kurallarını haydut yönetim anlayışıyla bozan, ülkelerin hukuk sistemine dahi karışma saygısızlığını gösterenlere lanet okumaktadır. Şu anda ülkemizde yaşatılmaya çalışılan ekonomik savaş bu hainlerin oyunlarıdır. Yüce Türk milletimiz bu hainliğin de üstesinden gelecek ve bu kahramanlığı da tarih sayfalarında yer alacaktır. Bizler ihracatçılar olarak yapılması gereken her işte ve atılması gereken her adımda devletimizin, liderimiz Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu gür sesimizle tüm emperyalistlere haykırıyoruz. Ülkemizi, hedef konulan dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmek amacıyla daha fazla üretim ve daha fazla ihracat için gece gündüz demeden çalışmaya ant içmiş bulunmaktayız."



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