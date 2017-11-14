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Atlanta Fed Başkanı Bostic:

- "Gelecek iki yıl boyunca faiz artışlarına kademeli şekilde devam edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum çünkü politika pozisyonumuz nötr olmak yerine hala oldukça destekleyici"

Atlanta Fed Başkanı Bostic:

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, gelecek iki yıl boyunca kademeli faiz artışlarına devam edilmesinden yana olduğunu söyledi.

Bostic, Alabama’nın Montgomery kentinde katıldığı etkinlikte Fed’in para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bankanın para politikasından sorumlu Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) gelecek yıl oy kullanma hakkı kazanacak Bostic, "Gelecek iki yıl boyunca faiz artışlarına kademeli şekilde devam edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum çünkü politika pozisyonumuz nötr olmak yerine hala oldukça destekleyici.” dedi.

Bostic, faiz artışlarının hızının ekonominin performansına ve enflasyon verilerine bağlı olacağını belirterek, "Enflasyonda son dönemde izlenen zayıflığın büyük oranda geçici olduğuna inanmaya devam etsem de gelecek enflasyon raporlarını yükselme ibareleri için yakından izleyeceğim." diye konuştu.

Amerikan ekonomisinin yüzde 2'nin hafif üzerinde büyümeyi sürdürmesini beklediğine dikkati çeken Bostic, beklenen vergi reformunun gayri safi yurtiçi hasılaya etkisinin sınırlı olacağı görüşünü paylaştı.

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