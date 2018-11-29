ATO 28. Dönem 8. Olağan Meclis Toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Hükümetimiz reel sektörü rahatlatmak için birtakım düzenlemeler yaparak adımlar atıyor ancak bütün sorunlarımız çözümlenmiş durumda değil." dedi.

ATO'nun 28. Dönem 8. Olağan Meclis Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Noterler Birliği Kayıtlı Elektronik Posta Şirketi Genel Müdürü Abdullah Raşit Gülhan'ın katılımıyla Oda'da gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, döviz kurlarındaki ani yükselmeyle reel sektörün sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.

Son dönemde Türk lirasının değer kazanmaya, dolar kurunun da gerilemeye başladığını anımsatan Baran, ATO olarak kendilerinin de bu sürece katkıda bulunmaya gayret ettiklerini ifade etti.

ATO komitelerinin gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Baran, yönetim kurulu olarak kendilerinin de 16 bakanlığı ve 120 ayrı kurumu ziyaret ederek üyelerinin talep, sorun ve çözüm önerilerini muhataplarına ulaştırdıklarını bildirdi.

Talep ettikleri birçok sorunun giderildiğini anlatan Baran, "Gündeme getirdiğimiz, dosyalarla sunduğumuz, bizzat ilettiğimiz sorunlara çözüm üretilmesi, buna ilişkin niyetin ortaya konmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Baran, hükümetin reel sektörü rahatlatmak için birtakım düzenlemeler yaparak adımlar attığını ancak bütün sorunların çözümlenmediğini, ekonomideki sarsıntının etkisinin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.

Kamuya, alt ve üstyapı işi üstelenen üyelerinin fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi beklediğinin altını çizen Baran, "Bu konularda da çözümlerin hızlıca devreye girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Baran, üyelerine finansman ihtiyacını sağlamak amacıyla başlattıkları KOBİ Destek Kredisi konusundaki bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla 479 milyon liralık kredi hacmi oluşturmuştuk. Başvurular 18 Eylül'de başlamıştı. 28 Kasım itibarıyla 2 bin 747 üyemiz 454 milyon lira kredi kullandı. Böylece son iki yıllık dönemde, 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk ve yaklaşık 14 bin üyemiz bu imkandan yararlanarak finansman ihtiyacını gidermiş oldu. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na katıldık ve oda sicil belgelerini yüzde 10 indirimle verdik."

Üyelerini elektronik ticarete yönlendirmek, iş geliştirmelerini sağlamak için PTT AŞ ile iş birliği yapmak üzere çalışma toplantıları düzenlediklerini ifade eden Baran, konuyla ilgili detaylı bilgi alışverişi için küçük bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve bu grubun çalışmaları doğrultusunda elektronik ticareti geliştirmek için yeni adımlar atacaklarını bildirdi.

Baran, dünyada, e-ticaret hacminin 2 trilyon dolara ulaştığını değinerek, Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması bakımından e-ticaretin çok önemli olduğunu anlattı.

Meslek komitesine seslenen Baran, şöyle devam etti:

"ATO'nun temeli 67 meslek komitesidir. 157 bin üyemizi sizler temsil ediyorsunuz. Sektörlerinizi, mesleğinizi, dükkan komşunuzu, çarşınızı, sitenizi en iyi siz biliyorsunuz. Sektörünüzün nabzını en iyi tutan sizlersiniz. Son dönemde yaşanan gelişmelerden görüyoruz ki bu konuda da başarılısınız. Sizler doğru çalışmaları yaptığınız ve bize ulaştırdığınız zaman bizleri de doğru çalışmaları yapmak konusunda yönlendirmiş oluyorsunuz. Biz desteğinizi her zaman hissediyoruz."

- "Bu ülke ve bayrak bizim, bunlara sahip çıkmak zorundayız"

Kenan Bozgeyik de PTT AŞ'nin modern değişimi ve dijital dönüşümü gerçekleştirdiğini ve geleceğe hızlı adımlar attığını söyledi.

PTT AŞ olarak iş insanlarının yanında olduklarına dikkati çeken Bozgeyik, bankacılıkta, e-ticarette, kargoda, lojistikte güvenilir şekilde faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomisini büyütmek için çalıştıklarının altını çizen Bozgeyik, "E-ticaret ve lojistikte avantajları kullanmazsanız bu fırsatı kaçırmış olursunuz. Bu bir fırsat değerlendirmelisiniz, Bizim daha fazla ihracat ve elektronik ticaret yapmanız gerekiyor. PTT AŞ'nin bütün imkanlarını seferber ettik, yeter ki Türkiye'nin ihracatını artıralım." dedi.

Son 2 yılda 22 ülke ile e-ticaret anlaşması imzaladıklarını anlatan Bozgeyik, "Artık üreticimiz ürünleri bizim sitemize koyacak ve ücretsiz olarak satacak. Bu alanda dil bilmenize, çek senetle ve bankayla uğraşmanıza gerek yok. Biz bu ülkenin ekonomisiniz nasıl büyütürüz diye çalışıyoruz. Bayrağımızı nasıl daha yukarıya taşırız diye düşünüyoruz. Bizim derdimiz PTT AŞ'nin büyümesi değil, Türkiye'nin büyümesidir." ifadesini kullandı.

Bozgeyik, ATO'da ofis açacaklarını ve üyelere sanal mağaza desteği vereceklerini ifade ederek, ATO üyelerinin kargolarını yüzde 20 daha ucuz taşıyacaklarını belirtti. Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Böylelikle maliyetlerinizi indireceğiz. Gelirlerinizi artıracağız ve Ankara kazanacak. Ankara kazanınca Türkiye kazanacak. Türkiye kazandıkça da bayrağımız çok daha yukarılara çıkacak. Sizin için ne hizmet gerekiyorsa yapacağız. PTT bu ülke için var. Bu ülke ve bayrak bizim, bunlara sahip çıkmak zorundayız. Bunun yolu da ekonomik bağımsızlık ve güçtür. Ekonomik olarak güçlü olduğumuz müddetçe bu bayrağı kimse indiremez."

Kenan Bozgeyik, Hisarcıklıoğlu, Baran ve ATO’nun kadın meclis ve komite üyelerine resimlerinin olduğu hatıra pulu hediye etti.