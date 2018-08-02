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ATO 4 genç girişimciyi yurt dışına gönderecek

- SPARKS kapsamında eğitim alarak iş planı hazırlayan girişimci adayları, gelecek aylarda proje ortağı ülkelerde staj yapacak - ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz: - Bu çalışmalarla ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

ATO 4 genç girişimciyi yurt dışına gönderecek

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından "Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi (SPARKS)" kapsamında eğitimlerini tamamlayan girişimci adayları, staj için proje ortağı ülkelere gönderilecek.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, SPARKS Projesi'nin toplantısı ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada, oda olarak girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni girişimcilerin iş hayatına katılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Bu çalışmalarla ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ATO'nun yürüttüğü SPARKS Projesi'nin genç işsizlik sorununu çözüme kavuşturmak ve kendi işini kurmak isteyen genç girişimci adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olduğunu bildirdi.

Genç girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları tespit ederek bunlara uygun ihtiyaç analizleri hazırlayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Oda olarak girişimcilik ruhunun aşılanması ve gelecekte girişimci sayısının artırılması için yürüttüğümüz ve katkıda bulunduğumuz çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, girişimcilik üzerine gerçekleştirilen sunumların ardından, proje kapsamında eğitim alan 12 genç girişimci adayı iş planlarını sundu. ATO üyeleri ve akademisyenlerden oluşan jüri, Türkiye'yi temsil edecek 4 genç girişimci adayını belirledi. Genç girişimci adaylarından Emre Demir "Nerdesat", İrem Erbaş "Yaşayan Tablo", Musab Talha Akpınar "Fudge Çikolataları" ve Tarık Akpınar "Spo Sosyal Medya Platformu" projeleriyle jürinin değerlendirmesinden geçerek proje ortağı ülkelerde 20 gün boyunca staj yapma imkanı elde etti.

- SPARKS Projesi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen 270 bin avro bütçeli proje, Türkiye'den Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası, Portekiz'den Avrupa Üniversitesi, İtalya'dan Floransa Üniversitesi ve Tarım Gıda Enstitüsü ile Yunanistan'dan Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında toplam 45 genç girişimci adayı, 4 aylık eğitimlerini tamamlayarak iş planı hazırladı.

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