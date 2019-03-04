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ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na konuk oldu

- ATO Başkanı Gürsel Baran: (1) - "Devletin, nisan ayı sonuna kadarki her ilave istihdamda, 3 ay boyunca maaş desteği verecek olması ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesi reel kesimin moralini yükseltti" - "Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde"

ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na konuk oldu
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Devletin, nisan ayı sonuna kadarki her ilave istihdamda, vergi ve SGK primi desteklerinin yanında, 3 ay boyunca maaş desteği de verecek olması ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesi reel kesimin moralini yükseltti." dedi.

Baran, AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin, dara düştüğü her alanda reel sektörün yanında olduğunu ifade eden Baran, istihdam seferberliği kapsamındaki teşviklere de değindi.

Baran, "Devletin, nisan ayı sonuna kadarki her ilave istihdamda, vergi ve SGK primi desteklerinin yanında, 3 ay boyunca maaş desteği de verecek olması ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesi reel kesimin moralini yükseltti." diye konuştu.

İstihdam seferberliğine herkesin katkıda bulunması gerektiğini dile getiren Baran, Oda binasını, seferberliğe katkı için giydirdiklerini ve gerekli duyuruları yaptıklarını söyledi.

Bu konuya ilişkin eğitimlere de başlayacaklarını kaydeden Baran, "İstiyoruz ki reel kesimdeki herkes bilgilensin. Hangi desteklerden nasıl faydalanabileceğini öğrensin." açıklamasında bulundu.

- "Faiz oranlarının kalıcı olduğunu düşünmüyorum"

Baran, bugün itibarıyla elde edilen rakamların yatırım ortamı anlamında henüz istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Yatırımcımız bugün de yatırımını yapacak ama bu yatırımı bugünkü faiz ve enflasyon oranıyla ilelebet yapamayacaktır. Onlar da beklenti içinde. Türkiye bunu daha önce de başardı bundan sonra da başaracaktır. Ben bu faiz oranlarının kalıcı olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Devletin af, teşvik ve yeniden düzenlemeler yoluyla her gün bir alanla ilgili iyileştirmeler yaptığını anlatan Baran, KDV alacakları konusunda yapılan düzenlemeyi de çok olumlu bulduklarını söyledi.

Baran, KDV alacaklarının bu yıldan itibaren sürüncemede kalmayacağına dikkati çekerek, 2019 öncesi KDV alacakları için de Hazine ve Maliye Bakanlığının reel kesimi rahatlatacak bir düzenleme üzerinde çalıştığını bildirdi.

(Sürecek)

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AA Ekonomi MasasıAnkara Ticaret OdasıGürsel BaranIstihdam Seferberliği
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