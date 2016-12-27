ATO Başkanı Baran, Bakan Zeybekci'yi ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyetle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, bazı yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyarette, odanın çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Zeybekci'ye bilgi verdi.

Baran, "Nefes Kredisi" ile ilgili çalışmalarını aktarırken, "Ankara’da üyelerimiz için 1 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturduk. Kredi üst sınırını 100 bin lira olarak belirledik. Böylelikle 20 bin ATO üyesi nefes alabilecek." ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan UR-GE projesi kapsamında ATO'nun medikal sektörü üzerinde çalışma yaptığını belirten Baran, 2012-2016 yılları arasında sürdürülen bu çalışmayla 14 şirketin ihracatının 6,5 milyon liradan 12,1 milyon liraya yükseldiğini ifade etti.

Baran, ATO’nun 2017 yılında medikal sektöründe ikinci kez UR-GE projesi yürüteceğini bildirdi.

İhracatı artırmak amacıyla Yurt Dışı Fuar Teşviki Projesi uyguladıklarını da belirten Baran, yüzde 50 olan teşvik oranını 2017 yılında yüzde 70’e yükseltmek istediklerini kaydetti.

Gürsel Baran, Ankara’nın ihracatının büyümesi için kentten yapılan yurt dışı uçuşların artırılmasının önemine de işaret etti.



Açıklamaya göre, ziyarette dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerle Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konuları da ele alındı.

