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ATO Başkanı Baran'dan konkordato açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 'Konkordatoya Avrupa modeli önerisi' haberi sonrası bazı internet siteleri ve sosyal medyadaki yorumlar üzerinde açıklamada bulundu.

ATO Başkanı Baran'dan konkordato açıklaması
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ATO Başkanı Gürsel Baran, 29 Temmuz Pazartesi günü Dünya gazetesinde yayınlanan röportajda 'Konkordatoda Avrupa modeli'ne dikkat çekmiş ve önerisini paylaşmıştı.

ATO, bazı internet siteleri ve sosyal medyada haberin yanlış anlaşılmaya müsait bir şekilde yer aldığını belirterek, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konkordato konusu sadece konkordato ilan eden firmayı değil, bu firmanın borçlu olduğu firmaları da etkiliyor. Bu durumda olan üyelerimiz var ve genel algı konkordato ilan eden şirketin yöneticilerinin, bu ilanın ardından rahatladığı ancak alacaklı şirketlerin sıkıntı çektiği yönünde. Konkordato 3 aydan 2 yıla kadar devam ediyor. Alacaklarını tahsil edemeyen şirketler iflasın eşiğine geliyor. Konkordato ilan eden işadamı villasında oturmaya, lüks aracına binmeye devam ediyor. Bizdeki konkordato uygulamaları ilan edene yararken; piyasayı olumsuz etkiliyor. Konkordato konusunda düzenleme yapıldı ama birtakım eksikliklerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Avrupa'da uygulanan modeli önermek istiyoruz.

Avrupa'da konkordato ilan eden bir firma eğer konkordato talebi kabul edilirse devlet firmanın tüm mal varlığına -yani dükkanına, arabasına, evine- el koyarak, borçlarını üstleniyor, şirket sahibini de asgari ücretle maaşa bağlıyor. Mal varlığının karşılığı olarak devlet borçlarını ödüyor, alacaklılar mağdur olmadığı gibi piyasa işleyişi de normal şekilde devam ediyor. Konkordato süreci sonunda şirket bilançosunu borçlarını kapatmışsa malları iade edilerek süreç tamamlanıyor. Böylece hem suiistimallerin önüne geçilmiş oluyor hem de bir şirket yüzünden onlarca şirket zor durumda kalmıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Ankara Ticaret OdasıATO Başkanı Gürsel BaranATOKonkordatoKonkordatoya Avrupa Modeli önerisiEkonomi
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