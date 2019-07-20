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ATO Başkanı Baran TTSO'yu ziyaret etti

ATO Başkanı Gürsel Baran "Coğrafi işaretli ürünlerimizin kalkınmada itici güç olması ve büyüyen uluslararası ticaretteki payının artırılmasına katkı vermeyi hedefliyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran TTSO'yu ziyaret etti
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TRABZON (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin ekonomi için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli ürünlerimizin kalkınmada itici güç olması ve büyüyen uluslararası ticaretteki payının artırılmasına katkı vermeyi hedefliyoruz." dedi.
Baran ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.
Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin ikincisini 19-21 Eylül tarihlerinde düzenleyeceklerini dile getirerek, Trabzon'un bu organizasyona çok güçlü biçimde katılım sağlamasını beklediklerini söyledi.
Zirvenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirileceğini belirten Baran, zirvenin temasının "Anadolu'dan dünyaya" olduğunu bildirdi.
Baran, şöyle devam etti:
"İllerimizin, bölgelerimizin coğrafi işaretli ürünleri ekonomi için büyük bir değer oluşturuyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizin kalkınmada itici güç olması ve büyüyen uluslararası ticaretteki payının artırılmasına katkı vermeyi hedefliyoruz. Trabzon'un marka değeri yüksek fındığı, çayı, hasır bileziği, tereyağı, Akçaabat köftesi, Sürmene bıçağı, Hamsiköy sütlacı, Keşan bezi gibi nice ticari değeri yüksek ürünleri var. İşte bu zenginliğimizi uluslararası ticarete açmak istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin ihracattaki payını artırmayı hedefliyoruz. Zirvede bu ürünleri satış imkanı da sağlayacağız."
Türkiye'nin markalaşmaya önem vermesiyle ekonomide artı değer yaratabileceğine işaret eden Baran, "ATO olarak gerçekleştirdiğimiz bir diğer etkinliğimiz olan marka festivalini de 2019'un sonbahar mevsiminde tekrar gerçekleştireceğiz. Avrupa'ya çıktığımız fuarlarda 100-150 yıllık firmalar ve markalarla çok sık karşılaşıyoruz. Temennimiz Türkiye'nin de uzun soluklu markalar ve firmalar oluşturması. Ekonomimizin buna ihtiyacı var. Gerekirse birkaç firma birikimlerimizi bir araya getirerek markaya yatırım yapılmasında büyük fayda görüyoruz." diye konuştu.
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da zirveye katılacaklarını belirterek, "Ankara'daki 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne oda ve üyelerimizin katılım hazırlıkları devam ediyor. Davetiniz, Trabzon'a gösterdiğiniz önem ve hassasiyet için de çok teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Baran, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.
Baran'a ziyaretinde, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Halil İlik ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu da eşlik etti.

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TrabzonATO Başkanı Gürsel Baran2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi(TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu
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