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ATO Başkanı Baran, yerli metro araçlarını inceledi

- ATO Başkanı Baran: - "Yerli ve milli üretim, istihdam ve ihracat demek. Dışarıya bağımlı olmayan güçlü bir ekonomi için yerli ve milli üretim diyoruz" - "Güçlü Türkiye için yerli ve milli projelere hepimiz el birliğiyle destek vermeliyiz"

ATO Başkanı Baran, yerli metro araçlarını inceledi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Yerli ve milli üretim, istihdam ve ihracat demek. Dışarıya bağımlı olmayan güçlü bir ekonomi için yerli ve milli üretim diyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Türkiye'nin ilk yerli metro aracının üretimine başlayan Bozankaya firmasının Sincan'daki tesislerini ziyaret etti ve incelemelerde bulunarak araçlar hakkında bilgi aldı.

Aynı zamanda ATO üyesi olan Bozankaya firmasının yüksek teknoloji üretimiyle ülke ekonomisine büyük bir katkı sunduğunu belirten Baran, "Ankara'da böyle bir firmanın varlığı bize gurur veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, firmanın istihdam sağlamasının yanı sıra yüzde 60-70 milli üretimle ihracat yaptığına işaret ederek, Bozankaya'nın Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına destek vermesinin önemini vurguladı.

Daha müreffeh bir Türkiye için katma değeri yüksek üretime ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli üretim, istihdam ve ihracat demek. Dışarıya bağımlı olmayan güçlü bir ekonomi için yerli ve milli üretim diyoruz. Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi ve iş gücüne istihdam imkanı sağlayabilmesi için katma değeri yüksek alanlarda üretim ekonomisine geçmesi gerekiyor. İçinden geçmekte olduğumuz bu zor süreçte güçlü Türkiye için yerli ve milli projelere hepimiz el birliği ile destek vermeliyiz."

Baran, ATO'nun her fırsatta yerli ve milli üretimin önemine değindiğini hatırlatarak, konuyu konferans, panel, çalıştay gibi programlarla gündemde tutmaya gayret ettiklerini belirtti.

Yerli ve milli üretim konusunda kamunun da etkin rolünün bulunduğunu aktaran Baran, ATO'nun kamu alımlarında yerli ve milli üretimin desteklenmesi konusuna dikkati çekmek için 6 Şubat'ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim Konferansı" düzenleyeceğini bildirdi.

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