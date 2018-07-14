ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Emre Doğan'ı ziyaret etti.

Baran ve ATO yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz gazisi Doğan ile ailesine Keçiören'deki evinde ziyarette bulundu.

Doğan ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunan Baran, darbe girişiminin basit bir olay olmadığını, Türk milletinin, memleketi ele geçirmeye çalışanlara karşı kahramanca mücadele ettiğini söyledi.

Baran, Türkiye'nin, dünyanın en önemli ve güçlü ülkelerinden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hiçbir milletin vatandaşı kendini topun, tankın önüne atmaz. Allah, bu millete bir daha böyle acı yaşatmasın. Cumhurbaşkanımızın o günkü çağrısı olmasa ne olurdu? İnsanlar havaalanlarına, şehrin meydanlarına gitmese ne olurdu? Bu adamlar başarılı olsaydı halimiz nice olurdu, düşünmek bile istemiyorum. 16 Temmuz'da bir şey olmamış gibi hayatımıza devam ettik ama 15 Temmuz'da çok ince bir çizgi var. Hafife alınacak bir olay değil. FETÖ ile mücadeleyi hiç aksatmadan ilk günkü gibi devam ettirmeliyiz. Bitmedi bunlar, yurt dışında uzantıları var, bunlara arka çıkan ülkeler var. Yakalananların inşallah sayıları artar. Allah, bu millete ve memlekete bir daha böyle acı yaşatmasın. Ölmeyi bu kadar göze alan başka bir millet yok."

- "Şimdi olsa yine gideriz"

Doğan da FETÖ'nün darbe girişimini yakınlarından haber aldığını ve televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyar duymaz babası ve eniştesiyle meydanlara çıktığını dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba sonucu yaralandığını anlattı.

Ayağına ve beline isabet eden şarapnel parçası nedeniyle sol ayağını kaybettiğini ifade eden Doğan, "Bacağımın ağrısı hiç dinmiyor. Tedavi süreci devam ediyor. Milletimiz çok bilinçli. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ilk adım atıldı. Sonrasında milyonlarca insan sadece o gün değil, aylarca sokakları bırakmadı, 15 Temmuz'da yapılan hain kalkışmanın mücadelesini verdi. Şükürler olsun ki böyle bir milletin ferdiyiz. Şimdi olsa yine gideriz." dedi.

ATO heyeti tarafından Doğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Emre Doğan" yazılı milli takım forması ve özel işlemeli Türk Bayrağı tablosu ile plaket takdim edildi.