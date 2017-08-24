ATO Başkanı Baran'dan

ANKARA - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl uzun bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını hatırlattı.

Sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları gerektiğini ifade eden Baran, uzun yola çıkmadan önce araçların bakımlarının yapılmasını önerdi. Bunun için de sürücülere mesleki yeterliliğe sahip ehil kişileri seçmeleri tavsiyesinde bulunan Baran, "Kendinizin, yakınlarınızın ve trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliği için otomobil bakımı, lastik sökme, takma ve balans işlemlerinizi mesleki yeterliliğe sahip ehil kişilere yaptırın. Belgesiz, bilgisiz kişiler tarafından bu işlemlerin yapılması sürüş güvenliğini, dolayısıyla can güvenliğinizi tehdit eder." ifadesini kullandı.