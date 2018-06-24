Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Foça Avukat Metin Uracin spor bilim
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

ATO Başkanı Baran'dan Erdoğan'a kutlama

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Milletimiz, sandıkta tüm dünyaya demokrasi dersi verdi"

ATO Başkanı Baran'dan Erdoğan'a kutlama

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı, "Milletimiz, sandıkta tüm dünyaya demokrasi dersi verdi." ifadesini kullandı.

Baran, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, son dönemin en yüksek katılımlı seçiminin gerçekleştiğine dikkati çekti. Milletin, özgür iradesiyle kendini yönetecek Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandığını belirten Baran, sandıktan demokrasi zaferinin çıktığını vurguladı.

Milletinin oylarıyla siyasi ekonomik tetikçilere en güzel cevabı verdiğine işaret eden Baran, "Milletimiz, sandıkta tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında 2023 hedeflerine daha güçlü ve güvenli bir şekilde ilerleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ATOCumhurbaşkanlığGürsel BaranRecep Tayyip Erdoğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5