ATO Başkanı Baran'dan Filistin'e destek mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamal Obedat'ın, Filistin ile Türkiye'nin ticaretinin geliştirilmesi için ATO ile iş birliği protokolü imzalama önerisine, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Protokol imzalamak da dahil her türlü adımı atmaya hazırız." ifadeleriyle karşılık verdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Obedat ve beraberindeki heyet, Baran’ı makamında ziyaret etti.

Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Obedat, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için ATO ile ticaret dahil her türlü iş birliği için protokol imzalamak istediklerini söyledi.

ATO Başkanı Baran, Obedat’ın teklifine "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Protokol imzalamak da dahil her türlü adımı atmaya hazırız." karşılığını verdi.

Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu belirten Baran, "Filistin, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri için değil, milletimiz için de önemli bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009 yılında başbakan olarak görev yaptığı sırada Davos’ta yaptığı "One minute" çıkışını hatırlatarak, o çıkışın Türk halkının Filistin’e bakışının özeti olduğunu vurguladı.

Filistin’in İsrail ambargosu nedeniyle ticari hayatta yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu kaydeden Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Barış İçin Sanayi İştiraki ile Batı Şeria’daki Cenin bölgesinde (Yeşil Hat üzerinde) inşa edilen Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin Filistinliye istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.

Kudüs Arap Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Louay Al-Husseini de İsrail’in uygulamaları karşısında üyelerinin ayakta kalması için eğitim ve seminerler düzenlediklerini belirtti.

Kudüs’ün İsrail tarafından çevrelendiğini anlatan Al-Husseini, İsrail’in Filistinli vatandaşların market ve pazar gibi ihtiyaçlarını karşılamalarına bile engel olmaya çalıştığına dikkati çekti.