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ATO Başkanı Baran'dan öğrencilere "yerlilik" dersi

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Borsa Okulu açılış dersine katıldı - Gürsel Baran: - "Sakız alırken bile yerlisini alın, kalem alırken yerlisini tercih edin"

ATO Başkanı Baran'dan öğrencilere
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğrencilere çağrıda bulunarak, "Sakız alırken bile yerlisini alın, kalem alırken yerlisini tercih edin." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademi Borsa Merkezi Topluluğunun Borsa Okulu açılış dersine katıldı.

Baran, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu amfisinde gerçekleşen derste öğrencilere, Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Dünya ekonomisinde daralma eğilimi gözlendiğini belirten Baran, Türkiye'nin Avrupa, ABD, İngiltere, Çin başta olmak üzere dış ticaretinin güçlü olduğu ülkelerin ekonomik durumlarından etkilendiğini bildirdi.

Baran, jeopolitik konumundan kaynaklı olarak coğrafyasında yaşanan zorluklarla karşı karşıya kalan Türkiye'nin yaşanan tüm sorunlara rağmen dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimi gibi sıkıntılar yaşayan ülkelerin Türkiye kadar kısa sürede toparlanamayacağına dikkati çeken Baran, Türkiye'nin yaşanan tüm saldırı ve sorunlara rağmen ekonomisini büyütmeye devam ettiğini, 2023'te dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında yerini alacağını kaydetti.

- "Vizyoner, genç girişimcilere ihtiyaç var"

Baran, Türkiye ekonomisinin gelişmesini sürdürmesi için katma değeri yüksek üretimi artıracağını, buna ilişkin yapısal dönüşümün hayata geçirileceğini belirterek, cari açığın azaltılması için yerli ve milli üretimin önemli olduğunun altını çizdi.

Gençlere seslenen Baran, "Sakız alırken bile yerlisini alın, kalem alırken yerlisini tercih edin." tavsiyesinde bulundu.

Üniversite öğrencilerine girişimciliğe adım atmalarının önemini anlatan Baran, Türkiye'nin eğitimli, vizyoner genç girişimcilere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiATOGürsel Baran
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