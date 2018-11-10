Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon EVSİD moda dünya kolombiya
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu
Evin yapıldıkça öde
Evin yapıldıkça öde
5 bin genç geliyor
5 bin genç geliyor
Çayın filmi çekildi
Çayın filmi çekildi

ATO Başkanı Baran'dan Vali Şahin'e ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyetle Ankara Valisi Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, İstanbul Valiliğinde gösterdiği...

ATO Başkanı Baran'dan Vali Şahin'e ziyaret
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyetle Ankara Valisi Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, İstanbul Valiliğinde gösterdiği başarılı çalışmaların üzerine Vali Şahin'in Ankara’ya atanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu yönetimine gösterdiği özenin bir özeti olduğunu belirterek, Şahin'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

ATO'nun çalışmaları hakkında Şahin'e bilgi veren Baran, Oda komitelerinin hazırladığı sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir dosya sundu.

Akyurt'ta yapımı devam eden fuar alanı hakkında bilgi veren Baran, "Fuar alanı bittiğinde Ankara’nın ticari hayatına büyük değer katacak." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret OdasıAnkara Valisi Vasip ŞahinATO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1