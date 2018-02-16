ATO'dan “devlet destekleri“ semineri

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasınca (ATO) ihracat yapan üyeleri bilgilendirmek amacıyla "Dış Ticarete Yönelik Devlet Destekleri" konulu seminer düzenlendi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) bürokratları, seminerde devletin iş adamlarına sağladığı destekleri, güncel bilgi ve uygulama örnekleriyle anlattı.

Seminerde, "İhracatta Sağlanan Destek Yardımları", "Yatırım Teşvikleri", "Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi", "Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları", "Kredi Garanti Fonu Destekleri" ve "KOSGEB Destekleri" konulu sunumlar yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 47 milyar dolar cari açığı bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunu düşürebilmek için yerli ve milli olarak üretmeliyiz ve ürettiğimizi ihraç etmeliyiz. İhracat bizim olmazsa olmazlarımızdan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Baran, harekatın Türkiye'nin bekası için önemini vurguladı. Baran, yerli ve milli üretimin öneminin bu harekat sürecinde çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz paramızla silah alamazken düşmanlarımız tırlarla ücretsiz silahlar alıyor. Çok çalışmak, çok üretmek, çok ihraç etmek zorundayız. Hepsini de kendimiz yapmak zorundayız."

Baran, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ülkenin ekonomik alanda da çökertilmeye çalışıldığını, buna karşılık devletin esnaf ve tüccarı desteklediğini belirtti.

Desteklerin 2018 yılında da süreceğini vurgulayan Baran, KGF'nin bu yıl 55 milyar dolar destek vereceğini, bunun 15 milyar dolarının ihracata, 25 milyar dolarının da imalat sanayisine gideceğini kaydetti. Baran, "Üreten, ihracat yapan herkesin yanında devletimizin bir kurumu mutlaka var." ifadesini kullandı.