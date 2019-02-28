ATO'dan istihdam seferberliğine destek

ATO'nun 28. Dönem 11. Olağan Meclis Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Baran, burada yaptığı konuşmada, üyelerinin her türlü sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını, son dönemdeki düzenlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.

Üyelerinin talep ettiği nöbetçi noter uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatan Baran, şöyle devam etti:



"Taşeron hizmeti gerçekleştiren üyelerimizin kıdem tazminatı rücuları nedeniyle sorunlar vardı. Bu sorun, çıkartılan bir kanunla kısmen çözüldü. Kantin işletmecilerinin kira artışına ilişkin gündeme getirdiği konu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan bir yönetmelikle çözümlendi. Kira artışlarında Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi baz alınması hükme bağlandı. Bilgisayar, taşımacılık, seyahat, sağlık harcamaları ile kredi kartlarında taksitlendirme süreleri artırıldı. Karar üyelerimiz açısından çok olumlu. Ticari hayata canlılık getireceğini düşünüyorum."



Baran, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği kampanyasına değinerek, "Üretim ve istihdam bu süreçte çok önemli. Nüfusumuzun yarısı 35 yaşın altında. Ülke olarak övündüğümüz gençlerimizin verimliliğini artırmak, üreten bir ülke olarak 2023 hedeflerine doğru yürümek için istihdam seferberliğine hepimiz destek verelim" ifadelerini kullandı.



Devletin istihdamdan üretime, yatırıma kadar pek çok alanda teşvik ve destek verdiğini dile getiren Baran, bu süreçte kendilerinin de ekonomik büyümeyi sürdürmeye katkı sağlamaları gerektiğini kaydetti.



Ankara'nın fuar alanının inşasının devam ettiğine dikkati çeken Baran, Özhaseki'den buraya metro hattı yapılması ve Esenboğa Havalimanı'na şehir merkezinden metro bağlantısı konusunun da çözülmesi talebinde bulundu.