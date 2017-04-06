ATO'dan “müteahhitlik anayasası“ isteği

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, inşaat sektörün standardının ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Müteahhitlik tanımının da içinde yer alacağı bir 'müteahhitlik anayasasının' çıkarılması şart." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki gayrimenkul sektörününü temsilcileri Oda'da bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Baran, herkesin müteahhitlik yapmaması gerektiğini belirterek, "Ekonomide büyük ağırlığa sahip olan inşaat sektörün standardının ortaya konulması gerekiyor. Müteahhitlik tanımının da içinde yer alacağı bir 'müteahhitlik anayasasının' çıkarılması şart." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, inşaat sektörünün 2016'da yüzde 7,2 büyüdüğünü hatırlatarak, inşaat ve gayrimenkul sektörünün, yeni konut talebi ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla daha da büyüyeceğini vurguladı.

Ankara'da konut ve ofis tercihlerinin değiştiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Özellikle son 15 yıl içinde Ankara'nın çehresini değiştirecek büyük çaplı konut ve ofis projeleri hayata geçirildi. Kentsel dönüşümün daha da ivme kazanacağını ve Ankara'nın çehresinin önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte tamamen değişeceğini düşünüyorum. Çünkü lüks konut ve ofis anlamında henüz yolun başındayız."

Baran, kat karşılığı inşaat yapan müteahhitlerin sahibinden arsayı devralırken ve satış aşamasında iki kez tapu harcı ödediklerine dikkati çekerek, çifte vergilendirmenin önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da inşaat sektörünün birçok sorunu bulunduğunu belirterek, "Ürettiğimizi uluslararası piyasalarda pazarlayamama ve fuar alanı sorunumuz var. İnşaat sektörü bu şekliyle sürdürülebilir değil. İnşaat ve gayrimenkul sektörümüzün uluslararası pazara açılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.