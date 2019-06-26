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ATO'dan vergi indirimlerinde süre uzatım talebi

ATO Başkanı Gürsel Baran: "Vergi indirimlerinin süresinin uzatılması üretime de tüketime de fayda sağlar"

ATO'dan vergi indirimlerinde süre uzatım talebi
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 30 Haziran'da sona erecek beyaz eşya, mobilya ve otomotivdeki vergi indirimleri süresinin uzatılmasını talep etti.

Baran, yazılı açıklamasında, söz konusu ürün gruplarında KDV ile ÖTV indirimlerinin makul süreyle uzatılmasının ticaret, üretim ve istihdam kapasitesinin korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vergi indirimlerine ilişkin sürenin 30 Haziran'da sona ereceğini anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"KDV ve ÖTV indirimleriyle devlet reel sektörün yanında olduğunu gösterdi. İndirimler sektörlere ve tüketicilere fayda sağladı. Yaz aylarının, indirimde olan ürünlerin satışlarının arttığı aylar olması nedeniyle KDV ve ÖTV indirimlerinin devam etmesi, üretici için de tüketici için de önemlidir. İndirimlerin devamı, üretim kapasitesini koruyacağı gibi tüketicinin ihtiyacını karşılamasıyla ticareti canlandıracak ve istihdam artışı devam edecek. Vergi indirimlerinin süresinin uzatılması üretime de tüketime de fayda sağlar."

Baran, gayri safi milli hasılada yaşanan daralmanın aşılması ve ivmenin bir an önce büyümeye dönmesi için de süre uzamının yararlı olacağına dikkati çekti.

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