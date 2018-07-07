Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi ulusal PETROL Trabzon Bursa
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

ATO heyetinden Özbekistan'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Özbekistan'a giderek inşaat, tarım, turizm ve madencilik sektörlerinde incelemelerde bulundu. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO...

ATO heyetinden Özbekistan'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Özbekistan'a giderek inşaat, tarım, turizm ve madencilik sektörlerinde incelemelerde bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Tahir Tellioğlu ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik'ten oluşan heyet, Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, 3 günlük Özbekistan ziyaretine ilişkin hazırladıkları raporda, ATO üyelerinin ülkede inşaat, tarım, turizm, madencilik ve hizmet sektörlerinde iş birlikleri geliştirebileceklerini bildirdi.

Raporda, ülkedeki ekonomik liberalleşme politikasının, pamuk üretiminden meyve-sebze tarımına geçilmesinin, pek çok sektördeki yatırım ihtiyacının ve yabancı yatırımcılara açık hükümet politikalarının, ATO üyesi firmalar için yatırım ve ticaret fırsatları sunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın Özbekistan ile ticari ilişkilerinin gelişmesi için Esenboğa Havalimanı'ndan direkt uçuşların başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul'dan Taşkent'e yapılan seferlerdeki doluluk oranlarına dikkati çeken Yılmaz, "Ankara'dan Taşkent'e en azından haftada bir gün direkt uçuş konulması, her iki şehrin ihracat ve yatırımı için önem arz ediyor. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO)Özbekistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5