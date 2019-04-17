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ATO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Belarus...

ATO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke açısından karşılıklı ticaret ve yatırım tutarını geliştirmek için Türkiye-Belarus İş Forumu gerçekleştirildi.

Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşen forum kapsamında, ATO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye adına protokolü imzalayan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, protokol kapsamında taraflar arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Aktay, protokolün Türkiye ekonomisi ve Ankara'ya katkı sağlayacağını belirterek, "İki ülkenin uzun yıllardan beri dostluk çerçevesinde sürdürdüğü ticari ilişkilerin, önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz. Ticaretin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, kısa sürede 1,5 milyar dolar hedefine ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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