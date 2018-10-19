ATO ile KOSGEB'den iş birliği kararı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), oda üyelerinin girişimcilik, Ar-Ge, katma değerli üretim, işletme geliştirme gibi konularda desteklenmesi için iş birliği yapacak.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destekleri ve yeni vizyonu hakkında bilgi almak üzere KOSGEB'i ziyaret etti.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, ATO heyetine, kurumun KOBİ'lere yönelik çalışmaları ve revize edilen destek programları hakkında bilgi verdi.

Baran, görüşmede, yerli ve milli üretimin önemine işaret ederek, KOSGEB'in Türkiye'de üretilmeyen ürünlere de destek verme kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Yerli üretimi desteklemek gerektiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretmediğimiz ama üretebileceğimiz binlerce ürün var. Sanayici olarak üretimimizde, odalar ve vatandaşlar olarak yaptığımız her alışverişte yerli ve milli olanı tercih etmeliyiz. Bu ülkenin cari açığı var, bu nedenle de katma değerli üretime ihtiyacı bulunuyor. Yerli ve milli üretimi desteklemek bakımından KOSGEB çok önemli bir kurum."

KOSGEB Başkanı Uzkurt'u, ATO meclis toplantısına davet eden Baran, "Tüccara nasıl destek veririz, önlerini nasıl açarız, katma değerli üretimlerini nasıl arttırabiliriz ve o katma değerli üretimi ihracata nasıl çevirebiliriz, bizim de derdimiz o. Aynı dertle dertlenmiş iki kurum bir araya geldiğinde güzel neticeler çıkar inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sırasında, ATO bünyesinde hizmet veren KOSGEB Temsilcilik Ofisinin yenilenmesi ve daha işlevsel hale getirilmesine ilişkin bir iş birliği protokolü de Baran ve Uzkurt tarafından imzalandı.

Uzkurt'a, ATO üyelerinin KOSGEB desteklerine ilişkin sorun, görüş ve önerilerini içeren bir dosya sunuldu.

Meclis üyeleri de toplantıda söz alarak sektörlerinin desteklenmesi konusundaki görüş ve önerilerini dile getirdiler.