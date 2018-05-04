ATO'nun istihdam seferberliği - ASO Başkanı Özdebir: - "2017'de gerçekleştirilen ilk istihdam seferberliğinde önemli başarı elde ettik. Ankaralı sanayiciler olarak bu yıl daha büyük bir başarı hedefliyoruz"

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO), Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle gerçekleştirilen istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantılarının ikincisi OSTİM'de yapıldı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, OSTİM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarıyla çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan ilk istihdam seferberliğinde önemli başarı elde ettiklerini belirterek, "İkinci istihdam seferberliği kapsamında çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiğimiz ilk toplantının ardından bugün OSTİM'deyiz. Tüm sanayi odaklarında toplantılar yapacağız. ASO ve Ankaralı sanayiciler olarak bu yıl daha büyük başarı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İstihdam desteklerinde imalat sanayisine pozitif ayrımcılık yapılmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Özdebir, ülkelerin teknoloji seviyesini imalat sanayisinin belirlediğini vurguladı.

İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım da geçen yıl ASO ile başarılı bir çalışma yaptıklarını ve bunun neticesinde Ankara'nın en yüksek istihdam artışı gerçekleştiren üçüncü şehir olduğunu bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar tarafından istihdam destekleri ve eğitim yardımları hakkında sunumlar yapıldı ve firma temsilcilerinin soruları yanıtlandı.