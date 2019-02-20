Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Efeler gastroweekend F-MAX Trabzon mersin
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“
10 ayın zirvesini gördü
10 ayın zirvesini gördü
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği

ATO Sektörel İstişare Toplantıları

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "2018 yılında konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 2,41 azaldı. Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019 yılından umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliğiyle çözeceğiz"

ATO Sektörel İstişare Toplantıları
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, geçen yıl konut satışlarının bir önceki yıla oranla yüzde 2,41 azaldığını belirterek, "Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019 yılından umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliğiyle çözeceğiz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "Sektörel İstişare Toplantıları" İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi ile devam etti.

Baran, ATO Congresium'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün gayrisafi milli hasıladaki payının geçmiş dönemde yüzde 7-8 civarında seyrettiğini, etkilediği sektörlerle birlikte bu payın yüzde 30'lar seviyesini bulduğunu bildirdi.

Konut satışlarının geçen yılın son dönemlerinde azalma eğilimi gösterdiğine dikkati çeken Baran, "2018 yılında konut satışları bir önceki yıla oranla yüzde 2,41 azaldı. Lokomotif yavaşladı ancak biz 2019 yılından umutluyuz. Sektörün yaşadığı sorunları el birliğiyle çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO'da 5 ayrı komitede yaklaşık 30 bin üyenin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, komitelerin sektörün sorunlarına hakim olduğunu ve çözüm önerileri ortaya koyduğunu kaydetti.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ATOGürsel Baranİkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek KomitesiSektörel İstişare Toplantıları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5